COVID-19 : pas d'assouplissements des mesures sanitaires, pour l'instant

Malgré la forte pression qu'il dit ressentir, Françcois Legault affirme qu'il ne peut pas se permettre d'assouplir les mesures sanitaires au Québec, contrairement à l'Ontario.

En conférence de presse cet après-midi, le premier ministre a indiqué que c'est impossible puisque le réseau de la santé est au pire de la pandémie avec 3400 hospitalisations.

« On est tous tannés, moi le premier. On va continuer d'écouter la santé publique [...] Il faut être solidaire, il y a des vies qui sont en jeu » -François Legault, premier ministre du Québec

Malgré tout, le pic des hospitalisations semble finalement atteint, selon le gouvernement.

« On voit enfin la lumière au bout du tunnel, mais on est au pic. [...] On ne peut pas se permettre d'assouplir les mesures présentement. La Santé publique nous dit que si on le faisait, il y aurait un risque réel d’augmenter les infections et les hospitalisations. » -François Legault