COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 10 octobre

SANTÉ

- La pandémie a fait grimper en flèche les troubles anxieux et dépressifs majeurs partout dans le monde. C'est ce que révèle une étude publiée vendredi dans The Lancet. Selon les chercheurs, la crise sanitaire a fait bondir de plus de 26 % les deux troubles mentaux. Ce sont les jeunes et les femmes qui ont été le plus durement touchés. La fermeture des écoles a été difficile pour les enfants et les ados. Chez les femmes, la prise en charge des tâches ménagères et la recrudescence de la violence conjugale sont notamment responsables la haussede .

VACCIN

- Christian Dubé a réitéré son ultimatum aux membres du personnel de la santé qui ne sont toujours pas vaccinés contre la COVID-19. À 5 jours de la date butoir, le ministre de la Santé s'est adressé aux quelque 15 000 employés réticents sur Twitter. Il les a prévenus que des mesures de réorganisation de services seraient annoncées cette semaine. Les travailleurs qui ne sont pas doublement vaccinés se retrouveront en congé forcé sans solde, dès vendredi.

Message aux 15k employés du réseau de santé non vaccinés: des mesures importantes de réorganisation de services seront annoncées cette semaine.



On maintien la position de la SP au 15 oct pour les 330k employés. La seule façon de diminuer les impacts, c’est de se faire vacciner. — Christian Dubé (@cdube_sante) October 9, 2021

- Les policiers ont à l'oeil des manifestants qui souhaitent bloquer plusieurs ponts de la province pour dénoncer le passeport vaccinal. Les rassemblements sont prévus à Québec et à Montréal vendredi le 15 octobre et plus de 3000 personnes ont signifié leur intérêt à l'événement sur Facebook. Les organisateurs de l'événement invitent aussi les participants à ralentir sur les autoroutes pour créer du trafic. Audrey-Anne Bilodeau de la Sûreté du Québec confirme que la Sûreté du Québec est au fait de la situation. Les agents seront en poste pour assurer la sécurité et l'ordre ainsi que la libre circulation sur les routes. Ils agiront aussi en cas d'infraction criminelle et/ou pénale.

Facebook - Blocage camionneurs, autos, routes, ponts Québec et Montréal

- Environ 200 personnes se sont réunies samedi à Montréal pour dénoncer la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. Le rassemblement était organisé par des groupes citoyens qui craignent que la vaccination devienne obligatoire pour plusieurs métiers, selon La Presse. Certains manifestants avaient écrit sur leurs pantalons d'hôpital : « expire le 15 octobre », scandant « liberté ». Une avocate montréalaise compte par ailleurs défier la mesure en cour mardi. Elle souhaite que la Cour supérieure se prononce sur sa validité.

ALLÉGEMENTS

- À Montréal, la soirée de samedi a pris des airs prépandémiques alors qu'un concert a été donné devant une salle comble au Centre Bell, une première depuis le début de la crise sanitaire. En raison des plus récents assouplissements, 15 000 personnes ont pu se réunir pour voir Ricky Martin et Enrique Iglesias. Des règles étaient quand même en place pour s'assurer de diminuer les risques de contagion. Les gens devaient présenter leur passeport vaccinal à l'entrée et porter le masque durant toute la durée du concert. Ils devait aussi rester assis dans leurs sièges.

INTERNATIONAL

- Plus de 4,8 millions de personnes ont succombés à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.