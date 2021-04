COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 11 avril

- Les régions de Montréal (+428), de la Capitale-Nationale (+410) , de Chaudière-Appalaches (+220) et de la Montérégie (+144) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 583 patients sont hospitalisés ( +14 ) et 138 personnes sont aux soins intensifs ( +4 ).

- Le nombre de décès grimpe de 13 , soit 2 dans les 24 dernières heures, 8 entre le 3 et le 8 avril et 1 à une date inconnue. Deux décès ont été retirés du bilan puisqu'il n'étaient pas attribuables à la COVID-19.

VACCINATION

- Certains employés du réseau de la santé devront fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 à leur employeur. Cette nouvelle mesure du gouvernement Legault est en vigueur depuis samedi afin de freiner les risques de contagion liés aux variants. Cela concerne, notamment, les travailleurs des urgences, soins intensifs, cliniques COVID, pneumologie et CHSLD. Un employé qui refusera de se faire vacciner devra se soumettre à trois tests de dépistage de la COVID par semaine.

- Plus de 900 personnes se sont fait vacciner, la nuit dernière, au centre de foire ExpoCité de Québec. Ces personnes de 55 ans et plus ont reçu une dose du vaccin AstraZeneca.

- La vaccination est élargie à l'ensemble des travailleurs du milieu de la santé qui ont un contact direct avec des patients. Cette nouvelle phase inclut les employés des cliniques dentaires, et des pharmacies.

SANTÉ

- Le couvre-feu repasse à 20h dès ce soir, à Montréal et Laval. Plusieurs Montréalais ont d'ailleurs bien profité de la soirée de samedi. Des images de parcs bondés ont fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Très peu de personnes respectaient le port du masque. Les policiers étaient présents en grand nombre et ont fait entendre des messages enregistrés pour rappeler les mesures sanitaires.

- Dès lundi, le port du masque est étendu aux écoles primaires en zone orange.

- Une jeune mère de famille de Québec est clouée dans un lit d'hôpital depuis le 1er avril en raison du variant britannique de la COVID-19. Roxane Smith, 24 ans, a perdu 40 livres en quelques jours. Elle doit être gavée et peine à se lever de son lit. La jeune femme ne sait pas comment elle a contracté le virus puisqu'elle affirme qu'elle suivait les règles sanitaires. Elle s'est confiée à différents médias pour tenter de conscientiser les personnes qui doutent encore de la gravité de la maladie.

- La santé publique de l'Estrie ordonne la fermeture du centre sportif D-Vert de Sherbrooke jusqu'au 16 avril, en raison de manquements aux règles sanitaires. L'administration conteste la décision et rencontrera les autorités de la santé publique lundi.

ÉDUCATION

- Plusieurs centaines de personnes ont manifesté, hier après-midi à Montréal, contre les mesures sanitaires en milieu scolaire. Le collectif citoyen à l'origine de l'événement est le même qui avait encouragé les parents à garder leurs enfants à la maison pour protester contre le port du masque au primaire. Plusieurs jeunes, des parents et des employés du réseau scolaire ont pris la parole.

- Toutes les écoles primaires et secondaires de Rivière-du-Loup et de Saint-André et de Saint-Alexandre dans le secteur du Kamouraska rouvrent leurs portes lundi. Les établissements scolaires sont fermés depuis le 26 mars en raison de la présence de variants.

INTERNATIONAL

- Le triste cap des trois millions de décès liés à la pandémie sera bientôt atteint, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Royaume-Uni: Les funérailles du prince Philip seront célébrées samedi prochain au château de Windsor. La cérémonie sera fermée au public, en raison de la pandémie. La famille royale respectera les directives de la santé publique, y compris le port du masque et la distanciation physique.

SPORTS

- LNH: Les Canucks de Vancouver pourraient renouer avec l'action vendredi prochain s'ils reçoivent des résultats négatifs à des tests de dépistage. À lire sur RDS!

- La Traversée du lac St-Jean est annulée pour une deuxième année de suite. Natation Canada a pris la décision de ne pas accueillir d'événements internationaux en 2021.