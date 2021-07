COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 11 juillet

- Les régions de Montréal (+46) et de Laval (+9) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

Québec ne diffuse plus de bilan quotidien les jours fériés et les week-ends.

VACCIN

- Avis à ceux qui voudraient devancer leur seconde dose: plusieurs centres de vaccinations en entreprises sont prêts à vous accueillir aujourd'hui et demain dans différentes régions du Québec. Les cliniques sans rendez-vous ont plusieurs doses de Pfizer et de Moderna. Elles sont situées à Montréal, dans le Centre-du-Québec, en Montérégie et dans la Capitale-Nationale. Vous pouvez trouver les adresses où vous rendre selon votre secteur, en suivant ce lien.

- Certaines voix s'élèvent alors que seuls les voyageurs ayant reçu un des quatre vaccins approuvés par Santé Canada peuvent se soustraire à la quarantaine obligatoire. La nouvelle mesure en place depuis lundi permet aux citoyens canadiens, aux résidents permanents, travailleurs étrangers et étudiants étrangers de revenir au pays sans être soumis aux 14 jours d'isolement dans une chambre d'hôtel. Seuls ceux qui ont reçu le Pfizer, le Moderna, le AstraZeneca ou le Johnson & Johnson peuvent profiter de la mesure. Certains spécialistes précisent que pour plusieurs pays plus pauvres, le choix du vaccin n'est pas une option selon Radio-Canada. Ils ajoutent que les vaccins chinois et russes, quoique non homologués par Santé Canada, le sont par l'Organisation mondiale de la santé. Le gouvernement Trudeau devrait annoncer sous peu les prochaines étapes pour la réouverture des frontières.