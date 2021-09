COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 12 septembre

CE RÉSUMÉ EST MIS À JOUR PLUSIEURS FOIS PAR JOUR - MERCI DE NOUS SUIVRE - PARTAGE LES INFOS, PAS LE VIRUS!

Selon le dernier bilan publié dimanche 12 septembre:

Le Québec enregistre 757 nouvelles infections au cours des 24 dernières heures, pour un total de 397 786 personnes infectées.

On déplore 3 nouveaux décès. Au total, 11 304 Québécois ont succombé au virus depuis le début de la pandémie.

On rapporte 213 hospitalisations (-5), le nombre de personnes aux soins intensifs est demeuré stable à 75 (+3).

Selon l'INSPQ, en date du 10 septembre, 88,1 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 82,7 % est adéquatement vaccinée (deux doses).