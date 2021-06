COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 13 juin

- Les régions de Montréal (+62) , de la Montérégie (+25) , de Chaudière-Appalaches (+17) et Lanaudière (+12 ) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

VACCIN

- Des places sans rendez-vous sont disponibles aujourd'hui pour recevoir le vaccin Pfizer au Circuit Gilles Villeneuve. De 10h à 16h, il sera possible pour une dernière journée de faire un arrêt au puit dans les paddocks, mais en voiture seulement. Les personnes admissibles sont les 12 ans et plus pour une première dose et les 60 ans et plus pour une deuxième dose. Alors qu'en temps normal, le Grand Prix du Canada devait avoir lieu ce dimanche, il y aura plutôt une exposition d'une trentaine de voitures Ferrari.

Plusieurs centaines de places sans rendez-vous sont disponibles dès maintenant pour les automobilistes dans le cadre de la dernière journée de vaccination « Arrêt aux puits » qui se tient présentement au circuit Gilles-Villeneuve, et ce jusqu’à 16h. (1/2) — Eric Forest (@ericforest) June 13, 2021

SANTÉ

- Le palier d'alerte orange sera rayé de la carte du Québec dès lundi. Plusieurs régions passent au niveau jaune, dont l'Estrie, l'Outaouais et le Grand Montréal. Cela signifie que deux bulles familiales peuvent se réunir dans une résidence privée et que les bars peuvent accueillir des clients à l'intérieur. Les activités sportives vont aussi pouvoir reprendre pour les groupes allant jusqu'à 25 personnes.

JUSTICE

- Des centaines de personnes ont fait le party à Kanesatake, dans les Laurentides, samedi après-midi. L'invitation avait été lancée par le Green Room, une boutique de cannabis située dans la réserve autochtone. Dans des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, la distanciation n'était pas respectée, la musique était forte et l'alcool coulait à flot, au grand dam du maire d'Oka. Pascal Quévillon a qualifié le tout de manque de civisme.

Les participants ont quitté vers 22h sous l'oeil des policiers qui avaient érigé des barrages pour l'alcool et la drogue au volant. Certains pourraient recevoir des amendes de 1500 $ pour non-respect des règles sanitaires.

INTERNATIONAL

- Plus de 175 millions de personnes souffrent de la COVID-19 alors qu'on dénombre quelque 3,8 millions de décès selon le bilan mondial de l'Université Johns Hopkins.

- Les vaccins que donnera le Canada aux pays pauvres proviendront de surplus d'inventaire, sans affecter les efforts de vaccination au pays. La majorité des 100 millions de doses sera issus d'investissements d'environ 500 M$ dans le cadre du programme de partage COVAX. Au total, le G7 s'est engagé à fournir plus d'un milliard de doses aux pays dans le besoin, dont environ la moitié en provenance des États-Unis.