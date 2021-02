COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 14 février

#COVID19 La comparaison des 2 dernières sem. montre la ⬇️ des hospit et décès et une stabilisation des cas. C’est encourageant, mais la menace des variants est préoccupante, on doit donc continuer de limiter nos contacts. Communiqué: https://t.co/uAtm8zbfSo Données 13 fév 👇 pic.twitter.com/UywYCpBqLx

- Les régions de Montréal (+397) , de la Montérégie (+140) , de Laval (+100) et des Laurentides (+658) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 15 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 2 dans les 24 dernières heures, 1 1 entre le 7 et le 12 février et 2 avant le 7 février. Deux décès ont été retirés du bilan puisqu'ils n'étaient finalement pas attribuables à la COVID-19.

SANTÉ

- Les audiences publiques sur les nombreux décès survenus dans les CHSLD, au printemps dernier, doivent débuter demain à Montréal mais pourraient être retardées. Les propriétaires du CHSLD Herron, de Dorval, où une cinquantaine de résidents sont morts, ont demandé un report des procédures. Ils estiment que les audiences ne devraient pas débuter tant que le DPCP n'a pas décidé de déposer, ou non, des accusations criminelles. Si cette requête est refusée, ils réclament une ordonnance de non-publication sur toute la preuve qui sera dévoilée durant les audiences. L'enquête publique menée par le Bureau du coroner se penchera sur les morts survenus dans six autres CHSLD, incluant celui de Laflèche à Shawinigan et le Manoir Liverpool de Lévis.

- Le Québec se bute à la pénurie d'infirmières dans l'élaboration de son plan de relance des chirurgies. Actuellement, 145 000 personnes sont en attente d'une opération en raison du délestage lié à la pandémie. D'autres professionnels, y compris des médecins, pourraient jouer le rôle d'infirmières au bloc opératoire, selon la Presse. Les démissions chez les infirmières ont augmenté de 43% depuis le début de la crise.

- Des milliers d'infirmières ne veulent pas payer leur cotisation à leurs ordres professionnels en cette année de pandémie. Elles sont près de 35 000 à avoir signé une pétition initiée par des infirmières de la Cité-de-la-Santé de Laval. Le permis de pratique des infirmières s'élève à 470$ annuellement et celui des infirmières auxiliaires à 250$. Le personnel demande aux Ordres et au gouvernement de leur accorder ce répit en guise de reconnaissance pour les derniers mois qui ont été éprouvants.

- À compter de lundi, les snowbirds et autres Canadiens qui reviennent d'un voyage non essentiel, par la voie terrestre, devront fournir la preuve qu'ils n'ont pas la COVID-19 lors de leur passage aux douanes. Le résultat négatif au test de dépistage devra avoir été obtenu dans les 72 heures avant leur retour.

SAINT-VALENTIN

- «Il n’y a rien de plus fort que l’amour... même pas la pandémie.» indique le premier ministre François Legault sur Facebook, dimanche matin.

- Les personnes à la recherche de l'âme soeur seront peut-être plus populaires une fois qu'elles auront reçu le vaccin contre la COVID-19. De septembre à décembre 2020, l'application de rencontres Tinder a vu la mention «vacciné» augmenter de 258%. Un sondage mené par la plateforme OkCupid indique que les gens qui affichent avoir l'intention de se faire vacciner ont plus de chance d'obtenir un premier rendez-vous.

JUSTICE

- La police de Saguenay est intervenue à sept reprises, dans la nuit de samedi à dimanche, pour des violations aux règles sanitaires. Six infractions concernaient les rassemblements illégaux et dans un cas, le non-respect du couvre-feu était en cause.

INTERNATIONAL

- Près de 2,4 millions de personnes ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins. Les États-Unis, le Brésil et le Mexique sont les trois pays les plus endeuillés.