COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 14 mars

- Dès lundi, les Montréalais de 65 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour recevoir leur vaccin contre la COVID-19 en pharmacie. 350 établissements de la métropole ont été désignés pour amorcer ce volet de la vaccination. La prise de rendez-vous se fait sur le site ClicSanté. Les pharmacies s'ajoutent aux autres sites de vaccination déjà en place.

- Les activités parascolaires entre élèves d'une même bulle-classe reprennent demain partout à travers la province.

- L'éclosion de COVID-19 à la résidence Manoir Jeffrey de Val-des-Sources, en Estrie, a fait deux nouvelles victimes. Cinq résidents ont succombé à la maladie dans les dernières semaines, alors que 40 personnes ont été infectées. Les aînés avaient tous reçu leur première injection.

- En Ontario, une femme de 114 ans a été vaccinée. Phyllis Ridgway est devenue la personne la plus âgée à avoir reçu une injection contre la COVID au Canada. Le premier ministre Justin Trudeau a souligné l'événement sur Twitter en souhaitant un joyeux anniversaire à la dame qui a été fêté mercredi dernier.

What a touching moment - thanks for sharing this good news with us all. And to Phyllis, happy belated birthday! We’re so glad you got to celebrate this way.