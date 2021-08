COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 15 août

Selon l'INSPQ, 85 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 73 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

49 043 doses administrées s'ajoutent, soit 47 771 dans les dernières 24 heures et 1 272 avant le 12 août, pour un total de 11 665 257 doses administrées au Québec.

On rapporte 80​ hospitalisations (-1) , dont 27 personnes aux soins intensifs (-1) .

SANTÉ

- Le bilan quotidien n'est plus publié les fins de semaines, mais le ministre de la Santé, Christian Dubé, a quand même partagé les chiffres de samedi sur son compte Twitter, invitant les citoyens à prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Le bilan du jour de la #COVID19 au Québec fait état de:

▪️ 433 cas

▪️ 1 décès

▪️ 55 820 doses administrées



Il faut profiter des prochains jours pour aller chercher ses 2 doses et ainsi être le plus possible à l’abri des variants à l’automne. — Christian Dubé (@cdube_sante) August 14, 2021

VACCIN

- Le Canada fait l'acquisition de 40 millions de doses supplémentaires du vaccin Moderna. L'annonce a été faite par le premier ministre Justin Trudeau, hier. Les stocks sont prévus pour 2022 et 2023. L'entente pourrait être prolongée jusqu'en 2024 et apporter 65 millions de doses supplémentaires.

Nouvelle : Nous avons conclu une entente avec Moderna qui nous garantit l’obtention de 40 millions de doses supplémentaires de son vaccin contre la COVID-19 en 2022 et en 2023, avec la possibilité de prolonger les livraisons en 2024 et d’obtenir 65 millions de doses en plus. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 14, 2021

PASSEPORT VACCINAL

- Des milliers de personnes réticentes à l'instauration du passeport vaccinal en province se sont réunies hier dans les rues de Montréal. À environ deux semaines de sa mise en place, les manifestants ont scandé «liberté!», pancartes en mains au centre-ville. Les récalcitrants voient cette mesure comme de la ségrégation et le qualifient de discriminatoire. L'événement s'est déroulé sans trop de débordement. Un seul homme a été arrêté pour agression armée avec un porte-voix.

ÉCONOMIE

- Il se pourrait que vos amplettes du Dollorama vous coutent plus cher, très bientôt. C'est que la pandémie cause la paralysie d'un port de Chine, un des plus gros au monde. Selon des spécialistes rencontrés par le Journal de Montréal, la situation aura des conséquences jusqu'ici. La situation pourrait même faire exploser le prix des cadeaux de Noël.

INTERNATIONAL

- Pour un cinquième weekend de suite, les Français se sont entassés dans les rues afin de manifester contre le « pass sanitaire », hier. Les rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes de la France, réunissant près de 215 000 personnes. Depuis lundi, les citoyens qui souhaitent se rendre au restaurant, dans les bars, au cinéma, dans des musées, dans des transports longue distance ou à l'hôpital doivent présenter une preuve de vaccination complète, un certificat de rétablissement de la COVID-19 ou un test négatif à la maladie.

- Pour une troisième journée consécutive, la Russie a enregistré un nombre record de décès attribuables à la COVID-19. Dans les 24 dernières heures, 819 personnes ont succombé à la maladie et 22 144 nouveaux cas se sont ajoutés au bilan. Le variant Delta a causé une reprise inquiétante de la crise alors qu'à peine 30 % de la population a reçu une dose du vaccin. Malgré tout, la grande majorité des mesures sanitaires ont été levées au pays pour permettre à l'économie de reprendre.

- Le bilan mondial fait état de plus de 206 millions de cas et plus de 4,3 millions de morts de la COVID-19 depuis le début de la pandémie selon les plus récentes données de l'Université John Hopkins.