COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 15 novembre

#COVID19 - Au Québec, la situation est la suivante: 28 661 prélèvements effectués le 13 nov. 29 213 analyses réalisées le 13 nov. 1 922 362 cas négatifs le 14 nov. 123 854 cas confirmés le 14 nov. Pour en savoir plus sur la situation au Québec: https://t.co/fiqW5E4y8R

- Les régions de Montréal (+313) , de la Montérégie (+169), et du Saguenay - Lac-Saint-Jean (+113) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 15 décès s'ajoutent au triste bilan. De ce nombre, 2 sont survenus dans les 24 dernières heures, 11 ont été enregistrés entre le 8 et le 13 novembre, 1 est survenu avant le 8 novembre et 1 à une date inconnue. 6626 personnes ont donc succombé à la maladie depuis le début de la pandémie.

SANTÉ

- Le budget de Québec pour le soutien à domicile est bonifié de 100 millions par année. Cette sommes supplémentaire, répartie à travers la province, permettra d'améliorer l'accessibilité et la qualité des soins offerts à domicile. Les préposés attitrés à ces tâches verront leur salaire augmenter et l'achat de nouveaux équipements est aussi prévu.

Déjà, avant la pandémie, la demande pour les services de soutien à domicile avait commencé à augmenter. Et, comme pour d’autres domaines, cette demande a été exacerbée par la pandémie. Les Québécois souhaitent demeurer chez-eux le plus longtemps possible. https://t.co/2JSHXIEiA0 — Christian Dubé (@cdube_sante) November 15, 2020

- Santé Canada s'inquiète des risques d'exposition au radon pour les gens en télétravail. Le gaz cancérigène est présent partout, mais se retrouve en plus grande concentration par endroits, notamment dans la région de Québec. L'agence gouvernementale a distribué 600 000 avis à travers le Québec pour inciter les gens à faire tester leurs résidences.

ÉDUCATION

- Québec allège les examens du ministère pour les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire. Des dates de dérogation sont aussi prévues pour les élèves qui seraient absents ou en isolement préventif en raison de la COVID-19. Les examens du ministère avaient été annulés au printemps dernier.

- Plusieurs universités sont préoccupées par la hausse des cas de tricherie et de plagiat lors des évaluations à distance, en raison de la pandémie. Le phénomène a bondi d'environ 40% à l'Université de Montréal et l'Université Laval, selon QMI. Les établissements devront changer leurs modes d'évaluation pour éviter d'attribuer des diplômes à rabais.

- L'école à la maison connait un engouement jamais observé du côté de l'Outaouais. Environ 320 enfants sont actuellement scolarisés à domicile par leurs parents, une augmentation de 86% par rapport à l'an dernier, selon le Droit.

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

- La région connaît un bilan semblable à hier au niveau des cas quotidiens de COVID-19. Un bond de 113 nouveaux cas de coronavirus a été enregistré dans les 24 dernières heures. Deux autres décès sont aussi rapportés, pour un total de 77 personnes décédées depuis le début de la crise. On compte 1187 cas actifs présentement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une hausse de 70 par rapport à hier.

- Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean apportera davantage de précisions sur le bilan d’aujourd’hui plus tard aujourd'hui sur son site web.

JUSTICE

- Un contestataire des mesures sanitaires, bien connu au Québec, a été brièvement arrêté par la police de Longueuil. Mario Roy a été interpellé samedi lors d'une altercation avec un militant anticonspirationniste, selon la Presse. M. Roy fait face à une plainte d'intimidation et menaces, alors que l'autre homme pourrait être accusé d'agression armée.

ÉCONOMIE

- Postes Canada veut embaucher 350 facteurs, à Montréal et Québec, en vue du temps des fêtes. La société d'État s'attend à un volume historiquement élevé en raison de la popularité du magasinage en ligne. Pour le moment, Postes Canada n'accuse aucun retard, mais conseille aux consommateurs de s'y prendre d'avance pour faire leurs achats.

AILLEURS AU CANADA

- L'Ontario a établi un record de cas quotidiens, samedi, avec 1581 nouvelles infections. 1248 cas se sont ajoutés dimanche.

- Cette augmentation fait basculer la ville de Toronto au palier rouge. Les régions de Hamilton et York feront de même dès lundi.

- En Alberta, depuis le début du mois de novembre, près de 2000 voyageurs entrant au pays ont participé à un projet-pilote visant à réduire la durée de leur quarantaine obligatoire. Les voyageurs passent un test de dépistage à leur arrivée au Canada et s'isolent jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif. Ils peuvent ensuite mettre fin à la quarantaine à condition de ne pas quitter l'Alberta pour au moins deux semaines et de se soumettre à un second test de dépistage.

INTERNATIONAL

- À travers le monde, plus de 54 millions de personnes ont contracté le virus depuis le début de la pandémie, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- États-Unis: le gouverneur de l'état de Washington annoncera un resserrement des règles sanitaires aujourd'hui, incluant la fermeture des gyms, bars et salles à manger de restaurants. L'état de Washington a enregistré 2233 nouvelles infections samedi.