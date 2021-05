COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 16 mai

- Les régions de Montréal (+235) , de la Montérégie (+122) , de Chaudière-Appalaches (+77) et de Laval (+51) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 8 , soit 2 dans les 24 dernières heures, 3 entre le 8 et le 13 mai et 3 avant le 8 mai.

SANTÉ

- Les mesures spéciales d'urgence seront levées dès demain en Outaouais et à Rimouski au Bas-Saint-Laurent. Les commerces non essentiels pourront rouvrir leurs portes et le couvre-feu sera repoussé à 21h30. En Estrie, dans la MRC du Granit, ainsi qu'en Chaudière-Appalaches, dans les secteurs de la Beauce et des Etchemins, les écoles secondaires pourront rouvrir, mais le reste des mesures demeurent en place.

- Un restaurateur de Québec dénonce l'incohérence du gouvernement qui permet les rassemblements dans les parcs, mais pas l'ouverture des terrasses. Après avoir reçu un avertissement de la police, le restaurant Petits creux de l’avenue Cartier a retiré le mobilier installé sur sa terrasse pour permettre aux clients d'attendre leurs commandes pour emporter. Sur Facebook, le propriétaire dénonce qu'une place publique à deux pas de son commerce soit bondée de gens qui mangent et se désaltèrent. Il interpelle le gouvernement pour que cesse le « deux poids, deux mesures», puisqu'il s'agit d'une question de survie pour l'industrie de la restauration.

- Bas-Saint-Laurent: 80 travailleurs de l'usine d’Aliments Asta à Saint-Alexandre-de-Kamouraska ont contracté la COVID-19. L'usine ne sera pas obligée de cesser ses activités, mais plusieurs mesures ont été mises en place pour limiter la propagation du virus. Les employés doivent notamment subi un test de dépistage deux fois par semaine.

JUSTICE

- Mauricie: Deux manifestations contre les mesures sanitaires ont rassemblé une cinquantaine de personnes, samedi, à Trois-Rivières et Shawinigan. Au moins sept constats d'infraction ont été remis, mais aucun débordement n'a été signalé.

- Ontario: À Ottawa, environ 500 manifestants ont marché dans les rues du centre-ville pour dénoncer le confinement imposé par le gouvernement Ford.

INTERNATIONAL

- Plus de 3,3 millions de personnes ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- États-Unis: Les principaux parcs d'attractions de la Floride assouplissent leurs consignes sanitaires face aux progrès de la vaccination. Les visiteurs de Walt Disney World et d'Universal Studios-Orlando peuvent retirer leur masque à l'extérieur, sauf lorsqu'ils sont en file ou à bord d'un manège. SeaWorld Orlando et Tampa's Busch Gardens permettent aux clients qui ont reçu deux doses de vaccin de retirer leur couvre-visage partout sur leur site. Aucune preuve de vaccination n'est exigée.

SPORTS

- Hockey: Le Québécois David Perron a été ajouté à la liste du protocole de la LNH COVID-19. Il ratera au moins le premier match de la série opposant les Blues de St Louis à l'Avalanche du Colorado qui aura lieu dimanche soir.