COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 18 avril

- Les régions de Montréal (+375) , de Chaudière-Appalaches (+244), de la Capitale-Nationale (+205) et de la Montérégie (+203) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 8 , soit 5 dans les 24 dernières heures et 3 entre le 10 et le 15 avril.

SANTÉ

- Un deuxième cas de caillot sanguin survenu après l'injection du vaccin AstraZeneca est enregistré au Canada. Cette fois, il s'agit d'un homme dans la soixantaine de l'Alberta qui est maintenant en convalescence. La santé publique albertaine précise que ça ne modifie pas son évaluation des risques du sérum AstraZeneca. Plus tôt cette semaine, une Québécoise a été la première au pays à souffrir d'une thrombose après avoir reçu le vaccin.

- Ontario: La situation demeure critique, alors que la province enregistre plus de 4000 nouveaux cas de COVID-19 pour une cinquième journée de suite. Les hôpitaux débordent au point que le fédéral demande aux provinces maritimes d'envoyer des infirmières en renfort. Par ailleurs, le gouvernement Ford a reculé sur certaines mesures notamment sur les interpellations policières. Rappelons que l'Ontario fermera sa frontière avec le Québec et le Manitoba dès minuit ce soir.

- Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup est aux prises avec une éclosion de COVID-19. Au moins trois élèves et un membre du personnel sont touchés. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent demande à tous les étudiants et employés de l'établissement de se soumettre à un test de dépistage. Le Collège sera fermé à titre préventif lundi et mardi, mais les cours seront donnés en ligne.

- Un restaurant de Saguenay a été fermé par la santé publique régionale pour le non-respect des mesures sanitaires. Le resto Les 400 Coups, à Jonquière, aurait été visité plusieurs fois par des inspecteurs à la suite de plaintes, selon le Quotidien. On ne connait pas les manquements exacts qui forcent la fermeture de l'établissement jusqu'à nouvel ordre. La direction du restaurant n'a pas commenté la situation qu'elle qualifie de «malheureux événement» sur Facebook.

VACCINATION

- Des familles de personnes vivant avec un handicap physique ou une déficience intellectuelle ont mis en demeure le gouvernement Legault. Elles veulent que leurs proches soient vaccinés immédiatement, au même titre que les personnes souffrant de maladies chroniques. C’est Me Julius Grey qui représente ces familles, dont une jeune femme de 19 ans de Victoriaville. Il exige que la liste de priorités soit modifiée d'ici une semaine, faute de quoi, il envisage notamment une injonction, un recours en dommages et intérêts ou une action collective.

- Les femmes enceintes devraient être vaccinées en priorité contre la COVID-19, selon la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Plusieurs médecins s'inquiètent de voir qu'elles sont plus nombreuses à être hospitalisées en Ontario durant la troisième vague. Depuis le début de la pandémie, 1133 femmes enceintes à travers le pays ont séjourné à l'hôpital en raison du virus, dont 66 aux soins intensifs. Cette clientèle est plus à risque de développer des complications liées à la COVID-19, notamment des problèmes respiratoires.

BÉNÉVOLAT

- La 47e semaine de l'Action bénévole débute aujourd'hui au Québec. Depuis le début de la pandémie, des milliers de personnes ont donné de leur temps pour aider les plus vulnérables. Le premier ministre François Legault leur a rendu hommage dans une vidéo:



JUSTICE

- Environ 400 personnes ont marché dans les rues de Saint-Georges, en Beauce, pour protester contre les mesures sanitaires. Cinq personnes ont été arrêtées et 28 constats d'infraction ont été remis, majoritairement pour le non-port du masque. Plusieurs citoyens et le maire de la municipalité étaient mécontents de la tenue de l'événement. La Beauce est un des points chauds de transmission de la COVID-19 au Québec depuis quelques semaines.

- Une mère de quatre enfants est devenue la dixième victime de féminicide au Québec depuis le début de l'année. Dyann Serafica-Donaire, 38 ans, travaillait dans une résidence pour personnes âgées à Montréal, selon QMI. Son conjoint Richard West, 50 ans, l'a assassiné vendredi à Mercier, en Montérégie, avant de s'enlever la vie. Le Québec a presque atteint en quatre mois sa moyenne annuelle de douze féminicides. Les organismes d'aide continuent de marteler que le confinement est au coeur de cette escalade de violence.

On apprend avec horreur un 2e féminicide dans la même semaine, le 10e cette année. Notre coeur se brise chaque fois en pensant à ces femmes et à leurs proches. Nous avons un plan en réponse à l'urgence, qui sera annoncé bientôt. Restons attentifs aux signaux, sauvons les femmes. https://t.co/ozMIepyqEY — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) April 17, 2021

INTERNATIONAL

- Inde: Les grandes villes du pays sont confinées pour le week-end, dont la capitale New Delhi où les hôpitaux manquent de médicaments et d'oxygène. Le pays a enregistré une hausse record de 234 000 nouveaux cas en 24 heures, en plus de 1341 décès. L'Inde est le quatrième pays le plus endeuillé avec plus de 177 000 morts, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Allemagne: Une messe et une cérémonie ont lieu aujourd'hui pour honorer la mémoire des quelque 80 000 Allemands qui ont perdu la vie depuis le début de la crise sanitaire.

SPORTS

- Hockey: Les Canucks de Vancouver renouent avec l'action, en fin d'après-midi, face aux Maple Leafs de Toronto. L'équipe a été sur la touche pendant trois semaines en raison d'une éclosion majeure de COVID-19.

- Baseball: Les équipes canadiennes de la Ligue Frontier ne pourront pas participer à la saison en raison de la fermeture de la frontière avec les États-Unis. Des joueurs des Capitales de Québec, des Aigles de Trois-Rivières et des Titans d'Ottawa seront choisis pour former une seule équipe qui évoluera en sol américain. Le premier match aura lieu le 27 mai à Gateway, près de St-Louis.