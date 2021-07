COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 18 juillet

- 101 415 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 99 852 dans les dernières 24 heures et 1563 avant le 15 juillet, pour un total de 9 853 761 doses administrées au Québec.

- On note 84 hospitalisations soit une diminution de 3 depuis le dernier bilan.

- 3 nouveaux décès déclarés, pour un total de 11 235 personnes qui ont succombé à la maladie. Aucun dans les 24 dernières heures et 3 avant le 14 juillet.

Québec ne diffuse plus de bilan quotidien les jours fériés et les week-ends.

VACCIN

- Le pourcentage de gens ayant reçu les deux doses est maintenant plus élevé au Canada qu’aux États-Unis. C’est la première fois depuis de début de la pandémie que ça se produit. Selon les chiffres rapportés par Global News ce sont des 48,4 % de nos voisins du sud sont complètement vaccinés alors qu’au Canada, nous sommes actuellement à 48,7 %. Les Américains ont démarré en force leur campagne de vaccination, mais elle a beaucoup ralenti, depuis. Au Canada au contraire, l’approvisionnement s’est stabilisé et la campagne va bon train.

VACANCES

- L'accès à plusieurs sites récréotouristiques sera limité durant les vacances, cet été. Il faut dire que l'an dernier, des débordements et du saccage ont été observés sur plusieurs plages et dans des parcs de la province. Certaines municipalités du Québec ont donc décidé de prévenir en mettant des mesures en place, selon le Journal de Montréal. L'ajout d'agents de sécurité, de stationnements payants ou même l'augmentation des constats d'infractions pour stationnements illégaux : rien n'est négligé pour éviter des débordements. Certains sites sont même tout simplement interdits aux touristes, comme la plage Mercier à Mont-Tremblant par exemple. En Gaspésie et à Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent, le camping sur les plages a quant à lui été interdit pour éviter qu'elles soient souillées, comme ça a été le cas l'an dernier.