COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 18 octobre

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/jgdp73UFOW

- Les régions de Montréal (+235) , de la Capitale-Nationale (+227) et de la Montérégie (+161) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Aucun décès n'est survenu dans les 24 dernières heures, mais trois décès ont été enregistrés entre le 11 et le 16 octobre, un décès est survenu avant le 11 octobre et deux décès sont survenus à une date inconnue. 6038 personnes ont donc succombé à la COVID-19.

SANTÉ

- L'engouement pour le plein air au Québec depuis le printemps pourrait faire augmenter le nombre de cas de maladie de Lyme. Pour les neuf premiers mois de l'année, 200 personnes ont été infectées par une tique, comparativement à 146 pour la même période en 2019, selon la Presse. La grande majorité des diagnostics sont recensés en Estrie et en Montérégie.

- La ville de Gatineau a dû fermer le complexe sportif Mont-Bleu, samedi, parce qu'un employé a été déclaré positif à la COVID-19. Son dernier quart de travail remonte au vendredi 16 octobre. Le centre sportif est fermé de façon préventive jusqu'à nouvel ordre, mais le terrain extérieur demeure ouvert pour la pratique libre d'activités.

- Une clinique de dépistage sans rendez-vous est organisée mardi à Saint-Jean-sur-Richelieu pour faciliter le dépistage des participants du bingo communautaire.

- L'éclosion de COVID-19 au Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières touche maintenant 35 personnes.

- Le CISSS de Lanaudière est aux prises avec deux éclosions de COVID-19 à Joliette. 38 des 160 résidents de la Résidence pour aînés Lachance sont infectés. 9 membres du personnel de l'école Les Mésanges ont aussi contracté la maladie.

HALLOWEEN

- La municipalité de L'Isle-aux-Coudres, dans Charlevoix, a choisi de célébrer l'Halloween différemment en raison de la pandémie. La livraison de bonbons à domicile remplacera la traditionnelle récolte porte-à-porte. Chaque famille recevra la visite de livreurs costumés et escortés par des camions de pompiers.

- Un plombier de Toronto fabrique des chutes à bonbons qu'il vend en échange d'un don minimal de 25$ remis à une banque alimentaire.

CONSOMMATION

- Plusieurs éleveurs de chiens profitent de la forte demande actuelle pour tripler leurs prix, selon QMI. Des propriétaires d'élevage se font aussi offrir des montants faramineux par des clients pressés qui veulent éviter les listes d'attente. Certains éleveurs craignent que les futurs propriétaires ne soient pas bien informés des responsabilités qui les attendent ce qui pourrait provoquer des abandons. La SPCA de Montréal commence d'ailleurs à recevoir des chiots, possiblement achetés sur kijiji, qui ont des troubles de comportements.

- On pourrait voir des tablettes vides dans les supermarchés en raison de la pénurie de main-d'oeuvre en transformation alimentaire. La pandémie a exacerbé le phénomène. 28 000 postes en transformation alimentaire sont vacants, selon Food and Beverage Canada. Des usines sont obligées de ralentir leur production.

INTERNATIONAL

- 39,7 millions de personnes ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- États-Unis: Les autorités de l'État de New York ont interdit la tenue d'un mariage juif orthodoxe qui aurait pu rassembler plus de 10 000 invités!

- France: 32 000 contaminations ont été enregistrées en 24h. Un couvre-feu est imposé entre 21h et 6h dans plusieurs grandes villes, dont Paris.

- Royaume-Uni: Les rassemblements intérieurs et extérieurs sont interdits à Londres et les pubs de Liverpool ne servant pas de nourriture sont fermés.

- Pologne: Les collèges et écoles secondaires ont fermé leurs portes et le nombre de personnes est limité dans les transports publics et magasins.