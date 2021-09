COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 19 septembre

VACCIN

- Un nouveau sondage de Léger dévoile que plus du trois quart des Québécois est d'accord avec la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. En province, 76 % des répondants ont affirmé qu'ils étaient pour cette mesure. Ce sont les 55 ans et plus qui sont le plus en faveur, avec près de 9 personnes sur 10 pour. Les 18-34 ans sont pour leur part plus frileux à cette idée avec un appui à 64 %. Rappelons que les travailleurs de la santé ont jusqu'au 15 octobre pour recevoir leurs deux doses de vaccins contre la COVID-19. Sinon, ils risquent d'être suspendus, sans salaire.

- Les jurés de la province n'ont pas l'obligation d'être pleinement vaccinés contre la COVID-19 pour participer à un procès. Voilà ce qu'a statué un juge de la Cour supérieure du Québec. Pour expliquer sa décision, il a mentionné des enjeux sur le droit à la vie privée et sur la représentativité.

SANTÉ

- Les travailleurs en CHSLD ont des conditions de travail souvent difficiles en raison du manque de personnel, accentué par la pandémie. Les ratios patients-employés sont très élevés, selon le Journal de Montréal. En moyenne cet été, une infirmière gérait plus de 80 résidents, alors que le ratio idéal se trouve autour de 24. Dans un CHSLD de l'Estrie, ce ratio a même atteint 155 patients pour une seule infirmière durant la saison estivale. Rappelons que le ministère de la Santé n'impose pas de quota maximal de patients.

VOYAGE

- Les Québécois reprennent tranquillement le goût du voyage et prévoient déjà leur prochaine escapade. Selon un dossier du Journal de Montréal, les agences de voyages vivent une recrudescence des réservations. Certaines d'entre elles ont entre 55 % et 65 % des réservations de l'hiver 2018-2019. Si on est encore loin du compte, il s'agit quand même d'une évolution comparativement à 2020 où les réservations étaient à 20 % du volume habituel.

INTERNATIONAL

- Près de 4,7 millions de personnes sont décédées des suites de la COVID-19 dans le monde, depuis le début de la pandémie selon les données de l'Université Johns Hopkins.