COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 1er novembre

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/etOoO81R3f

- Les régions de Montréal (+247) , de la Montérégie (+138) et Lanaudière (+118) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 26 décès s'ajoutent, dont 6 sont survenus dans les 24 dernières heures. 15 sont survenus entre le 25 et le 30 octobre, 2 sont survenus avant le 25 octobre et 3 autres sont survenus à une date inconnue. 6 272 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

SANTÉ

- Le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'ensemble de la région de Chaudière-Appalaches basculeront en zone rouge à compter de demain. Les bars et salles à manger de restaurants devront fermer leurs portes dès minuit. Les restrictions concernant les milieux scolaires et sportifs entreront en vigueur dès mercredi.

- La vice première ministre du Canada, Chrystia Freeland, s'est placée en isolement en attendant les résultats d'un test de dépistage de la COVID-19. Elle a pris cette décision après avoir été avisée d'un contact infecté au moyen de l'application Alerte Covid.

Aujourd’hui, j’ai été testée pour la COVID19 après avoir reçue une notification de l’application COVID Alerte. Je suis en quarantaine à la maison en attendant les résultats de mon test de dépistage. Je remercie nos excellents professionnels de la santé. — Chrystia Freeland (@cafreeland) October 31, 2020

- Des chauffeurs d'autobus du grand Montréal trouvent difficile d'appliquer les consignes sanitaires liées à la COVID-19 à bord de leurs véhicules. Plusieurs élèves ne restent pas assis à leurs places assignées ou ne portent pas leurs masques, selon la Presse. Les chauffeurs peuvent émettre des avis disciplinaires qui priveraient les récidivistes de transport scolaire pendant quelques jours.

- L'éclosion au centre de détention de Trois-Rivières cumule désormais 33 cas. Près de 10% de la population carcérale a contracté la maladie. Une dizaine d'agents correctionnels ont aussi été infectés et une quinzaine d'employés sont en quarantaine préventive.

- Un deuxième décès est recensé au CHSLD situé à l'intérieur du CSSS du Granit. 20 résidents et 14 employés ont été déclarés positifs dans les derniers jours.

JUSTICE

- Un party réunissant 83 personnes dans un entrepôt a été interrompu par la police de Montréal vendredi soir. De l'alcool et des stupéfiants ont été saisis sur les lieux. Les fêtards, tous dans la vingtaine, ont été identifiés et s'exposent chacun à trois constats d'infraction pour un total de 5000$. Le dossier est maintenant dans les mains du Directeur des poursuites criminelles et pénales.

INTERNATIONAL

- La COVID-19 aura bientôt fait 1,2 million de décès à travers le monde, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- L'Angleterre se reconfine pour un mois pour tenter d'éviter que la deuxième vague de coronavirus ne submerge les hôpitaux. Les écoles demeurent ouvertes, mais les pubs et restaurants fermeront à compter de jeudi, jusqu'au 2 décembre.