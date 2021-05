COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 2 mai

- 63 633 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 62 406 doses dans les dernières 24 heures et 1 227 doses avant le 30 avril, pour un total de 3 167 659.

- Les régions de Montréal (+308) , de la Montérégie (+135) , de la Capitale-Nationale (+123) et de Chaudière-Appalaches (+104) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 578 patients sont hospitalisés (-14) et 159 personnes sont aux soins intensifs (-5).

- Le nombre de décès grimpe de 7 , soit 1 dans les 24 dernières heures, 5 entre le 24 et le 29 avril et 1 avant le 24 avril.

SANTÉ

- Une femme de Québec âgé de 38 ans est décédée subitement de complications liées à la COVID-19, lundi dernier. Selon Radio-Canada, la dame terminait sa période d'isolement à domicile et n'avait pas eu de symptômes majeurs avant que son conjoint ne la retrouve inanimée. Elle souffrait d'une condition cardiaque contrôlée par médication et qui représentait un facteur de risque en cas de contamination à la COVID-19. Des experts préviennent que les jeunes patients infectés ne doivent pas attendre avant de consulter, particulièrement en cas de fatigue et d'essoufflement.

- Un troisième cas de thrombose survenu lié au vaccin d'AstraZeneca est déclaré au Québec. Le ministère de la Santé précise que la personne est actuellement hospitalisée dans un état stable et que sa vie n'est pas en danger. Le sexe et l'âge du patient n'ont pas été dévoilés. La Santé publique rappelle que la vaccination demeure, malgré tout, le meilleur moyen de se protéger contre la COVID-19 et que les risques de thrombose sont de 1 cas sur 100 000 vaccins. En date de vendredi, plus de 500 000 doses du vaccin AstraZeneca avaient été administrées au Québec.

- Les Québécois de 45 ans et plus pourront prendre leur rendez-vous pour obtenir leur première dose de vaccin, à compter de lundi.

Gouvernement du Québec

- Le couvre-feu passe de 20 h à 21 h 30, dès lundi soir, dans les régions de Montréal et Laval.

- Les élèves du primaire de la plupart des écoles de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches retournent en classe, demain matin.

- Lac-Saint-Jean: La polyvalente de Normandin ferme ses portes pour deux semaines en raison d'une éclosion de cas de COVID-19. Neuf personnes ont été déclarées positives, 26 membres du personnel et 79 élèves sont en isolement préventif

JUSTICE

- La police de Montréal a remis 34 constats d'infraction pour le non-respect des règles sanitaires, lors de la manifestation aux abords du Stade olympique à laquelle des dizaines de milliers de personnes ont participé. Tout s'est déroulé pacifiquement, mais les esprits se sont échauffés après la fin du rassemblement. Des individus ont lancé des projectiles aux policiers. Un agent a été blessé et quatre personnes ont été arrêtées, notamment pour agression armée et bris de condition. Neuf enquêtes criminelles ont été ouvertes.

Bilan de la #manifencours | Un RIG et 34 constats ont été remis (28 Loi sur la santé publique et 6 règlements municipaux). Il y a eu quatre arrestations et un policier a été blessé. https://t.co/PpDMCwIg23 — Police Montréal (@SPVM) May 2, 2021

INTERNATIONAL

- Inde: Un record de 401 993 nouveaux cas quotidiens a été fracassé, samedi, pour un total de plus de 19,5 millions d'infections selon le bilan de l'Université Johns Hopkins. Le pays prolonge d'une semaine le confinement de New Delhi et fait face à une pénurie de vaccins.

- États-Unis: Les ventes de condoms son en hausse de 37 millions $ dans les quatre dernières semaines, selon CNN. Cette hausse serait liée à l'avancement de la vaccination au sein de la population.