COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 20 juin

CE RÉSUMÉ EST MIS À JOUR PLUSIEURS FOIS PAR JOUR - MERCI DE NOUS SUIVRE - PARTAGE LES INFOS, PAS LE VIRUS!

BILAN

Le Québec enregistre 103 nouveaux cas, selon le dernier bilan publié dimanche 20 juin, pour un total de 373 921 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

- On rapport 2 nouveaux décès, soit 0 dans les dernières 24 heures et 2 entre le 13 et le 18 juin.

- Au total, 11 191 personnes ont succombé à la maladie depuis le début de la crise sanitaire.

- 170 patients sont hospitalisés (-8) et 39 personnes sont aux soins intensifs c'est resté stable par rapport à la veille.

- 361 352 personnes sont rétablies.

-- Les régions de Montréal (37), de la Montérégie (22) et des Laurentides (10) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 75 770 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 70 291 dans les dernières 24 heures et 5 479 avant le 19 juin, pour un total de 7 325 411 doses administrées au Québec.

- Hors Québec, ce sont 17 655 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 7 343 066 doses reçues par les Québécois.

- Le Québec a reçu 8 285 035 vaccins jusqu'à maintenant.





VACCINATION

- Le Canada est en voie d'atteindre deux des objectifs de vaccination. Un peu plus de 75 % des Canadiens ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID et 20% les deux doses. L'Agence de la santé publique du Canada avait indiqué en mai qu'une fois ces objectifs atteints, les mesures sanitaires pourraient être assouplies.

À ce jour, un peu plus de 29 millions de doses de vaccins ont été administrées au pays.

Au Québec près de 80% de la population a été vaccinée.

PREUVE VACCINALE

- Le ministre de la santé Christian Dubé invite les citoyens qui ont été vaccinés contre la Covid à obtenir leur preuve de vaccination. Il a lancé l'invitation dans un tweet. Vous pouvez obtenir cette preuve en cliquant ici sur le site de quebec.ca

DU JAUNE AU VERT

- Plusieurs régions du Québec passeront en zone verte dès lundi. Il s'agit du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Mauricie et du Centre-du Québec. Ces régions pourront profiter de quelques allègements supplémentaires. Pour les rassemblements, un maximum de 10 personnes d'adresses différentes ou les occupants de 3 résidences pourront se réunir à l'intérieur ou à l’extérieur.

SPORTS

- L'entraineur-chef du Canadien sera possiblement absent pour une durée de 14 jours, selon le TSN et Sportsnet. L'organisation du Tricolore n'a toutefois pas confirmé la nouvelle. Dominique Ducharme a été déclaré positif à la COVID-19 vendredi, après que le Canadien eut disputé les deux premiers matchs de sa série contre les Golden Knights.