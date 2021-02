COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 21 février

SANTÉ

- La quarantaine obligatoire à l'hôtel entre en vigueur demain pour les voyageurs non essentiels de retour au Canada. Ils doivent toutefois s'armer de patience pour réussir à réserver une chambre via le système téléphonique que leur demande d'utiliser Ottawa. L'attente peut se prolonger pendant trois heures. Les voyageurs devront rester à l'hôtel en attendant un résultat négatif à leur test de dépistage de la COVID-19 subit à leur arrivée.

- Dès lundi, un résultat négatif à un test de dépistage sera également obligatoire à l'arrivée au pays par la frontière terrestre, pour les voyageurs non essentiels. L'armée canadienne et la Croix-Rouge viendront épauler les douaniers à plusieurs endroits.

- On comptait plus de 700 cas de variants à travers le Canada, en date de jeudi. La situation inquiète la santé publique canadienne puisque ces variants sont plus contagieux. Les autorités sanitaires insistent sur l'importance de respecter les consignes pour éviter qu'une troisième vague ne survienne.

3/3 Des mesures collectives rigoureuses signifient que chacun doit tout faire pour un MIN d’interactions avec un MIN de gens, pour le MOINS de temps possible et à la plus GRANDE distance possible, tout en portant un masque parfaitement ajusté😷!https://t.co/J5eSIiewmg — Dre Theresa Tam (@ACSP_Canada) February 20, 2021

- Plus de 1,4 million de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées au Canada depuis le début de la campagne de vaccination. Le Québec a inoculé 3,8 % de la population, jusqu'à maintenant.

- L'école primaire Monseigneur-Gilles-Gervais à Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie, ferme ses portes en raison d'une éclosion de COVID-19. Une lettre a été envoyée aux parents samedi indiquant que tous les élèves et le personnel devront se soumettre à un test de dépistage. L'école restera fermée, au moins, jusqu'à mardi et aucun service de garde d'urgence n'a pu être mis en place. Selon les résultats du dépistage massif, l'établissement pourrait rouvrir mercredi ou les élèves suivront leurs cours à distance.

- Les cinémas situés dans les zones oranges pourront finalement vendre du popcorn et de la nourriture. Ceux en zone rouge n'y sont pas autorisés, mais profiteront d'une aide gouvernementale. La majorité des salles rouvriront le 26 février à travers le Québec.

- Des Québécois atteints de glaucome perdent la vue, faute de pouvoir se faire opérer en raison de la pandémie. Près de 2000 patients sont en attente d'une chirurgie, en raison du délestage, selon QMI. Le glaucome est une maladie qui peut endommager le nerf optique de façon permanente s'il n'est pas pris en charge. Les opérations se font uniquement dans les Centres hospitaliers universitaires de Montréal, Québec et Sherbrooke.

POLITIQUE

- Une première élue de l'Assemblée nationale est atteinte de la COVID-19. Il s'agit de la whip en chef du Parti libéral, Filomena Rotiroti. La députée montréalaise a appris son résultat de test samedi matin. Elle ne démontre aucun symptôme et restera en isolement jusqu'au 1er mars. La chef libérale, Dominique Anglade, s'est soumise à un test de dépistage par mesure préventive.

2/2 Je vous assure que toutes les règles de la santé publique ont été respectées. Je vais demeurer en quarantaine et suivre les indications de la santé publique — Filomena Rotiroti (@FiloRotiroti) February 20, 2021

Je viens de recevoir le résultat de mon test de dépistage pour la COVID-19, il est négatif.



À ma collègue @FiloRotiroti, prends soin de toi et reviens-nous en pleine forme rapidement.#PolQc #Assnat #PLQ — Dominique Anglade (@DomAnglade) February 21, 2021

- Justin Trudeau et Joe Biden tiendront une première réunion virtuelle mardi. Le premier ministre canadien est le premier dirigeant d'un autre pays rencontré par le nouveau président américain. Les deux leaders discuteront de leurs priorités communes pour mettre fin à la pandémie de COVID-19. Il sera aussi question de relance économique, de changements climatiques et de diversité.

ÉCONOMIE

- Les étudiants dans les programmes de métiers de la construction sont plus nombreux que jamais. La crise sanitaire pousse plusieurs personnes à changer de carrière et à opter pour un secteur payant, en demande et pour lequel la formation n'est pas trop longue. À l'école des métiers de Québec, le programme d'électricité a vu ses inscriptions bondir de 181%, selon QMI. À Montréal, la demande dépasse le nombre de places offertes dans plusieurs programmes. À Trois-Rivières, on compte trois cohortes de plus qu'à l'habitude en charpenterie-menuiserie.

- L'industrie touristique de l'Est-du-Québec se prépare pour une saison estivale achalandée. Les réservations sont déjà nombreuses dans plusieurs campings privés ou appartenant à la Sépaq, autant au Bas-Saint-Laurent qu'en Gaspésie.

INTERNATIONAL

- Plus de 2,4 millions de personnes ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la crise sanitaire, selon le bilan mondial de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- Les Canadiens s'inclinent 5-3 face aux Maple Leafs de Toronto.

- LNH: Le joueur des Blues de St Louis, Samuel Blais, est inscrit sur la liste COVID-19.

- LNH: Le premier match extérieur à Lake Tahoe ne se déroule pas comme prévu!

- Tennis: Novak Djokovic remporte les Internationaux d'Australie en trois manches face à Daniil Medvedev.