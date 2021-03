COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 21 mars

- Les régions de Montréal (+264) , de Laval (+65) , de la Montérégie (+64) et du Saguenay-Lac-Saint-Jean (+46) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 5 , soit 3 dans les 24 dernières heures et 2 entre le 14 et le 19 mars.

SANTÉ

- Près de la moitié des Québécois qui présentent des symptômes associés à la COVID-19 ne subissent pas de test de dépistage. C'est ce qui ressort d'un récent sondage mené par l'Institut national de santé publique auprès d'environ 6600 personnes. Ce résultat préoccupe le ministère de la Santé, particulièrement en raison des variants qui circulent de plus en plus, selon le Soleil. Le gouvernement rappelle que chaque symptôme s'apparentant à un rhume devrait être dépisté.

- Les personnes souffrant d'obésité devraient être vaccinées en priorité contre la COVID-19 et obtenir leurs deux doses plus rapidement. C'est ce que préconisent plusieurs experts qui mettent de l'avant que le surplus de poids est un facteur de risque majeur de développer des formes graves de la maladie ou encore de décès. Certains croient même que les vaccins seraient moins efficaces chez les personnes obèses. Le ministère de la Santé n'a pas encore statué sur les maladies qui permettront aux personnes touchées d'obtenir un vaccin plus rapidement. Près du quart des Québécois adultes souffrent d'obésité, ce qui représente 1,7 million de personnes.

JUSTICE

- Les cas de violence conjugale se multiplient depuis le début de la pandémie. Plusieurs intervenants du milieu, dont l'organisme SOS Violence conjugale, préviennent que le bilan s'alourdira lorsque des femmes décideront de quitter leur conjoint après le confinement. Six féminicides ont déjà eu lieu en 2021.

- Les policiers de Montréal ont mis fin à un rassemblement illégal dans un immeuble de l'avenue du Parc, samedi soir, dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. À l'arrivée des agents, vers 19h30, douze personnes se trouvaient dans un même local. Trois d'entre elles ont quitté les lieux sur-le-champ. Les autres ont attendu que les agents obtiennent un mandat pour quitter les lieux vers 23h20. Un homme de 49 ans a été arrêté pour entrave au travail des policiers. Aucun constat d'infraction n'a été remis sur place, mais un rapport général d'infraction général sera remis au DPCP.

- Des milliers de personnes à travers le monde ont manifesté contre les mesures sanitaires, samedi après-midi. Le Québec n'y a pas fait exception, alors que des marches étaient organisées dans une trentaine de villes dont Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay et Rimouski. À Montréal, cinq personnes ont été arrêtées et 51 contraventions ont été émises pour le non-respect du port du masque. À Gatineau, huit personnes ont aussi reçu des amendes pour le même type d'infraction.

- Plusieurs agents du Service de police de Saguenay étaient en poste samedi pour s'assurer du respect des règles sanitaires. Ils ont notamment fait la tournée des restaurants où beaucoup de personnes s'étaient rendues.

ÉCONOMIE

- Québec injecte 120 millions $ dans un plan d'action destiné au milieu de la construction. La stratégie vise à accélérer des projets d'infrastructure prioritaires qui permettront de relancer l'économie. Le gouvernement veut aussi faciliter l'embauche de nouveaux travailleurs pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre.

Le gouvernement du Québec a de grandes ambitions pour faire de l’industrie de la #construction une partie essentielle de la relance économique! Avec ces investissements, nous mettons les travailleurs et travailleuses au cœur de ce plan! #polqc @slebel19 pic.twitter.com/idAUzyluiQ — Jean Boulet (@JeanBoulet10) March 21, 2021

RÉSEAUX SOCIAUX

- Les commentaires agressifs et violents sur les réseaux sociaux sont en forte augmentation au Québec depuis quelques mois. C'est ce que constatent plusieurs modérateurs embauchés par des compagnies et des personnalités publiques. Jusqu'à 30% des commentaires doivent maintenant être supprimés, soit le double d'il y a un an, selon QMI. Des experts soulignent la «déshumanisation » et «l'effet de troupeau» qu'on retrouve sur les réseaux sociaux.

ARTS & SPECTACLES

- Le Gala des Oliviers, qui récompense les humoristes québécois, est présenté ce soir à Radio-Canada. Le Fantastique de Rouge, Arnaud Soly, est en nomination dans quatre catégories, dont l'artiste COVID de l'année. Ce prix du public a été instauré pour souligner le travail des artistes qui ont innové durant la pandémie. Les Fantastiques Pierre Hébert, Phil Roy, Pierre-Yves Roy-Desmarais et Christine Morency sont aussi en nomination dans différentes catégories.

INTERNATIONAL

- Le maire de Miami Beach a déclaré l'état d'urgence et imposé un couvre-feu de 20 h à 6 h à la suite de rassemblements qui ont dégénéré. Des milliers de jeunes profitant du «Spring break» se sont retrouvés dans les rues sans masque et sans respecter la distanciation physique. Plusieurs bagarres ont éclaté et des commerces ont été saccagés.

- Les États-Unis dénombrent 29,7 millions de personnes infectées depuis le début de la pandémie. 542 000 Américains sont décédés de la maladie, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.