COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 22 août

Selon l'INSPQ, 85,9 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 77% est adéquatement vaccinée (deux doses).

(Québec ne diffuse plus de bilan quotidien officiel les jours fériés et les week-ends)

Le Québec enregistre 563 nouveaux cas ajd. On continue de surveiller de très près les nouvelles hospits dans toutes les catégories d’âge. Il faut profiter des prochains jours pour ➡️ aller chercher ses 2 doses et ainsi être le plus possible à l’abri des variants à l’automne. https://t.co/qnmGaJw8D5

VACCIN

- Des campagnes ciblées de vaccination auront lieu dans certaines écoles secondaires du Québec. Alors que la rentrée est à nos portes, le gouvernement met ce facilitant en place pour rejoindre le plus de jeunes possible, selon Radio-Canada. Il faut dire que la moyenne provinciale de vaccination des jeunes est à 77 % actuellement pour la première dose et un peu plus de 60 % pour la seconde selon les plus récentes données de l'Institut national de santé publique du Québec. On apprenait d'ailleurs la semaine dernière que l'objectif initial de 75 % n'est plus suffisant en raison du variant Delta. La santé publique espère se rendre au plus haut pourcentage de vaccination possible, 95 % idéalement. Des cliniques mobiles seront donc installées dès la rentrée dans les écoles où il y a le plus de retardataires.

MESURES SANITAIRES

- Des milliers de personnes se sont réunis, samedi, pour manifester contre la mise en place imminente du passeport vaccinal. C'est devant l'Assemblée nationale à Québec que les récalcitrants ont convergé. Ils dénonçaient la division que ça crée dans la population, entre les vaccinés et les non-vaccinés, le manque de transparence du gouvernement et l'effet sur les libertés individuelles. Rappelons que le passeport vaccinal entrera en vigueur dès le 1er septembre pour tenter de contrôler la quatrième vague de COVID-19 qui se dessine clairement. Les gens devront présenter cette preuve pour aller au restaurant, dans les bars et les gyms, entre autres.

INTERNATIONAL

- Plus de 211 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.