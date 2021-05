COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 23 mai

- Les régions de Montréal (+159) , de la Montérégie (+63), de Laval (+45) et de l'Estrie (+41) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 7 , soit 1 dans les 24 dernières heures, 4 entre le 15 et le 20 mai, 1 avant le 15 mai et 1 à une date inconnue.

VACCIN

- Le mélange des vaccins contre la COVID-19 devrait être évité, dans la mesure du possible, recommande le Comité consultatif national de l'immunisation. Le comité ouvre toutefois la porte à ce que les Canadiens reçoivent une deuxième dose d'un vaccin de la même famille que le premier. Les personnes qui ont eu le AstraZeneca devraient donc recevoir le Johnson & Johnson et celles qui ont reçu le Pfizer pourraient opter pour le Moderna, ou vice-versa. L'option de recevoir une dose de Pfizer après avoir reçu le AstraZeneca en première dose est toujours à l'étude.

- La moitié des Canadiens ont maintenant reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Avant d'assouplir les règles sanitaires, Santé Canada estime qu'il faudra attendre que 75% des gens de 12 ans et plus aient reçu une injection et que 20% soient complètement immunisés. En date de vendredi, moins de 5% des Canadiens avaient reçu leurs deux doses.



#COVID19 – préoccupations au Canada : Ce weekend de la #FêteDeLaReine est rempli d’espoir et de promesses pour un meilleur été. Faites les bons choix pour qu’on y arrive : #MainsMasqueEspace, suivez les conseils de #SantéPublique, #FaitesVousVaccinerhttps://t.co/e239XXBUr0 pic.twitter.com/NyuiqVKpwy — Dre Theresa Tam (@ACSP_Canada) May 22, 2021

SANTÉ

- Les dernières mesures spéciales d'urgence seront levées dès demain, partout au Québec. Cela concerne plusieurs secteurs du Bas-Saint-Laurent, une partie de la Beauce et la MRC du Granit en Estrie. Le couvre-feu sera donc repoussé à 21h30 et les commerces non essentiels pourront rouvrir leurs portes. Du même coup, toutes les écoles primaires et secondaires de la province seront rouvertes.

- Plusieurs centaines de personnes se sont entassées sur la plage du Cap-Saint-Jacques, dans l'ouest de Montréal, hier après-midi. Les règles sanitaires n'étaient pas respectées et aucun policier n'est intervenu, selon le Journal de Montréal. Le maire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro avait prévenu, cette semaine, le cabinet de la mairesse Plante ainsi que le SPVM des risques de débordements. À Québec, un rassemblement a également eu lieu, en soirée, au parc Victoria.

- Les reports d'opération en raison de la pandémie ont des effets dévastateurs. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, 42% des patients en attente estiment que leur état de santé s'est grandement détérioré, selon la Presse. 37% ont vu leur qualité de vie se dégrader, notamment parce qu'ils ont de la difficulté à marcher, conduire ou travailler. La majorité des opérations qui ont été reportées sont des cas d'orthopédie et de plastie.

- La santé publique de l'Estrie lance un appel au dépistage auprès des gens qui se sont rendus au Trévi Noréa Foyers Sherbrooke, les 18 et 20 mai. Une personne atteinte de la COVID-19 a fréquenté le département des pièces de ce magasin de la rue Galt Est. L'appel au dépistage concerne uniquement cette section du commerce et non l'ensemble des lieux.

- Les orthopédistes du Québec appellent à la prudence face à l'engouement croissant pour le vélo de montagne depuis plus d'un an. Les spécialistes ont traité jusqu'à trois fois plus de blessures liées à ce sport, l'été dernier, et s'attendent à la même chose cette année. Les fractures du poignet ou de la clavicule ne sont pas rares chez les cyclistes débutants. Le Québec compte plus de 2500 km de sentiers de vélo de montagne.

EMPLOIS

- Le nombre de Québécois qui suivent une formation pour devenir courtier immobilier a grimpé en flèche dans la dernière année. Des écoles ont vu leurs inscriptions bondir de 30 à 50%, notamment parce que plusieurs personnes ont changé de carrière durant la pandémie, selon le Journal de Montréal. En parallèle, le marché immobilier en ébullition a fait augmenter de 17% le nombre de plainte logées à l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec.