COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 24 janvier

- Les régions de Montréal (+669) , de la Montérégie (+311) , des Laurentides (+169) et de Laval (+139) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 76 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 17 dans les 24 dernières heures, 33 entre le 16 et le 21 janvier, 24 avant le 16 janvier et 2 à une date inconnue.

- Une Montréalaise de 97 ans aurait reçu deux doses de différents vaccins contre la COVID-19, par erreur. La dame atteinte de démence a changé de CHSLD durant le mois de janvier, selon Radio-Canada. Elle aurait reçu le vaccin de Moderna dans un établissement, puis celui de Pfizer-BioNtech dans son nouveau milieu de vie. Sa fille estime qu'il s'agit d'une erreur inacceptable et s'inquiète des conséquences sur la santé de sa mère. Le Comité consultatif canadien de l'immunisation recommande que les patients reçoivent les deux doses du même vaccin.

- Les tests de dépistage rapide contre la COVID-19 de Spartan Bioscience ont été approuvés par Santé Canada. L'entreprise d'Ottawa affirme qu'elle peut maintenant vendre ce dispositif qui permettrait d'obtenir des résultats en moins d'une heure. Santé Canada avait déjà approuvé ce test en avril dernier, mais l'avait finalement limité à la recherche pour une question de fiabilité.

- Ontario: le variant britannique de la COVID-19 a été détecté dans une résidence pour personnes âgées de Barrie. Au moins 32 patients sont décédés et 127 des 129 résidents sont contaminés. Plus de 80 membres du personnel ont aussi été infectés.

- Le Parti québécois demande au gouvernement Legault d'ajouter les vêtements pour enfants dans la liste des biens essentiels qui peuvent être vendus. Ces items ne peuvent pas toujours êtres achetés en ligne puisqu'ils doivent souvent être essayés. Le PQ estime que la vente doit être accordée aux grandes surfaces, mais aussi aux petits commerces. La formation politique demande aussi des précisions concernant le matériel scolaire puisque plusieurs parents se plaindraient de la confusion dans certains magasins.

- Une manifestation contre les mesures sanitaires s'est déroulée samedi, à Saguenay. Une trentaine de voitures ont circulé en convoi sur les principales artères. Aucune intervention policière n'a été nécessaire.

- La police de Montréal rehausse sa surveillance dans deux quartiers de la métropole, en lien avec les rassemblements illégaux dans plusieurs lieux de culte de la communauté juive. Des centaines de personnes ou organismes font l'objet d'un rapport d'infraction général.

- Un party de 15 jeunes s'est conclu sur un feu de cuisson et une facture de 20 000 $, Sainte-Catherine-de-Hatley en Estrie. Les pompiers se sont présentés à la résidence vers 2h samedi matin parce que du bacon brûlé a déclenché l'alarme incendie. La Régie de police de Memphrémagog a pris la relève et distribué des constats d'infraction de 1500$ aux personnes majeures et de 500$ aux mineurs.

- Vendredi soir, la Sûreté du Québec a mis fin à un rassemblement de huit personnes dans deux chambres de l'hôtel L'Estérel dans les Laurentides.

- Plus de 98,8 millions de personnes ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

