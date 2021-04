COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 25 avril

- Les régions de Montréal (+256) , de la Montérégie (+128) , de Chaudière-Appalaches (+95) et de la Capitale-Nationale (+92) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 9 , soit 6 dans les 24 dernières heures, 1 entre le 18 et le 23 avril et 2 avant le 18 avril.

SANTÉ

- Même si les enfants sont généralement peu affectés lorsqu'ils contractent la COVID-19, ils ne seraient pas à l'abri de souffrir de séquelles durant une longue période après la guérison. Les symptômes pourraient persister pendant huit mois en moyenne, selon une étude menée en Grande-Bretagne auprès de 500 enfants et dont fait état Radio-Canada. Les experts peinent à expliquer ces séquelles à long terme, autant chez les jeunes que chez les adultes. Le virus pourrait se réactiver périodiquement dans l'organisme, mais la piste psychologique est aussi envisagée.

- La santé publique fédérale est « raisonnablement optimiste » face à la situation de la COVID-19 au Canada. Les mesures sanitaires renforcées semblent avoir un effet positif à travers le pays Le nombre de cas quotidiens moyens a baissé de 6 % entre le 16 et le 22 avril, mais le taux de positivité demeure en hausse. Les autorités demandent de ne pas relâcher les règles de santé publique pour espérer un certain déconfinement cet été.

RÈGLES SANITAIRES

- La ville de Shawinigan, en Mauricie, a révoqué le permis de gîte d'une résidence où plusieurs rassemblements illégaux se sont déroulés depuis le début du mois d'avril. La Sûreté du Québec y est intervenue à trois reprises et a remis 24 contraventions pour une facture totale de plus de 37 000$. Contrairement aux conditions de leur permis municipal, les propriétaires des lieux n'étaient pas sur place en tout temps pour recevoir les visiteurs. Une pétition signée par des résidents du voisinage avaiet été remise à la Ville pour faire cesser la location des lieux.

- Nouveau-Brunswick: Les nouvelles règles de quarantaine sont en vigueur depuis minuit. Tous les voyageurs qui entrent dans la province pour des raisons jugées non essentielles doivent s’isoler, à leur frais, pendant minimum une semaine dans un hôtel désigné par le gouvernement. Les Néo-Brunswickois qui reviennent de l'extérieur, y compris les camionneurs, doivent s'isoler à leur domicile pendant 14 jours.

INTERNATIONAL

- Le Pérou ordonne à sa population de porter deux masques, en plus d'une visière, lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur des commerces et dans les autres endroits où il y a beaucoup de monde. Le pays d'Amérique du Sud compte près de 60 000 morts et plus d'1,7 million de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Les États-Unis vont déployer du soutien en Inde, aux prises avec une explosion de cas et de décès liés à la pandémie. L'administration Biden précisera ses intentions sous peu, mais affirme qu'elle agira auprès du gouvernement et des travailleurs de la santé. L'Inde enregistre près de 350 000 nouvelles infections, dimanche, pour un total avoisinant les 17 millions de cas.

SPORTS

- Les Canadiens ont échappé un deuxième match en moins de 24 heures face aux Flames. Calgary menace la place en séries du Tricolore. À lire sur RDS!