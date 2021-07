COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 25 juillet

- 57,3 % de la population de 12 ans et plus est adéquatement vaccinée.

- Selon l'Institut national de santé publique du Québec, 72,7 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin, un pourcentage qui grimpe à 83,1 % si on exclut les moins de 12 ans, qui ne peuvent pas être vaccinés.

- 94 624 vaccins ont été administrés dans les 24 dernières heures et 1 410 avant le 22 juillet, pour un total de 10 469 697 doses injectées au Québec.

- On note 67 hospitalisations, 4 de moins que la veille. Du nombre, 21 personnes se trouvent aux soins intensifs, une donnée inchangée.

- On dénombre 1 décès supplémentaire dans les dernières 24 heures, portant le total à 11 239? morts.

VACCIN

- C'est à compter d'aujourd'hui que vous pouvez vous inscrire pour participer à la loterie vaccinale au Québec. Des lots totalisant 2 millions de dollars seront tirés parmi les résidents vaccinés d’ici le 3 septembre. Sachez qu'au moment d'écrire ces lignes le site était en panne en ce dimanche, première journée d'inscription.

- Ça été un succès pour le Vaccin-o-bus qui était de passage au Festif! de Baie-Saint-Paul ce week-end. Selon Radio-Canada, plus de 160 doses de vaccin contre la COVID ont été administrées vendredi et samedi. Parmi elles, 14 personnes ont reçu un tout premier vaccin.

ÉTUDE SUR LA COVID LONGUE

- Une étude québécoise tentera de mieux comprendre et traiter les victimes de ce que l'on appelle la COVID longue. Selon Radio-Canada, l'étude, dirigée par une épidémiologiste et cardiologue du Centre universitaire de santé McGill, évaluera pendant un an 200 adultes qui subissent les effets de la maladie sur une longue période.

CANADA

- 70 % des habitants d’Ottawa âgés de 18 ans et plus ont reçu leur première et leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19.

- À Toronto, la saison touristique et les activités de loisir reprennent tranquillement après des mois de fermeture en raison du confinement lié à la pandémie. Après la Tour CN, c'était au tour de l'aquarium Ripley d'ouvrir ses portes samedi.

INTERNATIONAL

- Des milliers de Brésiliens sont descendus dans les rues hier. Ils réclamant la destitution du président Jair Bolsonaro pour sa gestion de la crise sanitaire. Il faut dire que le bilan de la pandémie dépasse maintenant le demi-million de morts.

- Manifestations monstres également en Australie, en France et en Italie. Les protestataires voulaient ainsi démontrer leur opposition aux mesures sanitaires. En France plus de 160 000 personnes, dont 11 000 à Paris, ont manifesté contre le passeport sanitaire et la vaccination obligatoire pour les personnel soignant.

- 193,899,503 millions de personnes ont contracté la Covid-19 dans le monde, selon les plus récentes données de l'Université John Hopkins.

SPORTS

- Les golfeurs Bryson DeChambeau et Jon Rahm ont été obligés de déclarer forfait après avoir reçu tous les deux, un résultat de test positif à la Covid aux Jeux olympiques de Tokyo.