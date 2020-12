COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 27 décembre

- Le nouveau variant de la COVID-19, récemment découvert au Royaume-Uni, a été identifié en Ontario. Le ministère de la Santé ontarien précise que les deux cas confirmés sont un couple de la région de Durham, près de Toronto. Ces personnes n'ont pas voyagé, ni été en présence d'un contact à risques élevés, ce qui laisse croire que le variant se transmettrait déjà dans la communauté. Le vaccin semble être aussi efficace contre cette nouvelle souche plus contagieuse.

- La pandémie de COVID-19 ne sera pas la dernière, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS estime que les pays ne doivent pas seulement dépenser sans compter quand survient une épidémie, mais aussi préparer et atténuer ces situations d'urgence. Ces recommandations ont été faites en marge de la première Journée internationale de préparation aux épidémies qui se déroule aujourd'hui.

Today is the first ever International Day of #EpidemicPreparedness



WHO calls on countries to invest their capacities to prevent, detect & mitigate emergencies of all kinds.



