COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 27 juin

- Les régions de Montréal (+30) , de l'Outaouais (+16), de Lanaudière (+8) et de la Montérégie (+8) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

SPORTS

- Alors que l'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Dominique Ducharme, poursuit sa quarantaine, Joel Armia pourrait aussi être atteint de la COVID-19. Le directeur général, Marc Bergevin, en a fait l'annonce à son point de presse, dimanche matin.

Le Finlandais était absent de l'entraînement sur la glace. Il doit se soumettre au protocole COVID. Le no 40 ne pourra pas voyager à Tampa Bay avec l'équipe pour la finale de la Coupe Stanley, jusqu'à nouvel ordre.

L'ailier sera testé de manière régulière. S'il arrive à obtenir plusieurs tests négatifs consécutifs, il pourra réintégrer l'alignement. Mais s’il a bel et bien le virus, sa saison est sans doute terminée.

Armia avait déjà contracté un variant du coronavirus en mars, forçant une pause d'une semaine dans le calendrier du Tricolore.

Il a été vacciné deux fois, comme le reste de l'équipe. Sa deuxième dose remonte à plus de 14 jours.

Marc Bergevin says Joel Armia was not on the ice this morning due to the NHL's COVID protocol. — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) June 27, 2021

- Avec la fièvre des séries qui a atteint Montréal, la Ville songe à diffuser les parties dans les parcs. Cela favoriserait la distanciation, qui n'a pas été vraiment respectée aux abords du Centre Bell lors des derniers matchs.

Des pourparlers sont en cours avec le Club de hockey Canadien, qui détient les droits de diffusion. L'organisation est aussi en négociation avec le gouvernement Legault afin de faire augementer la limite de 3500 spectateurs à l'intérieur.

VACCINS

Certaines pharmacies offriraient une deuxième dose du vaccin Moderna plus vite que le délai de 8 semaines. Des personnes auraient été innoculées après seulement 4 ou 6 semaines selon le Journal de Montréal.

Une pratique qui n'est pas recommandée par l'Institut nationale de santé publique. Le délai de 8 semaine permet de favoriser une réponse immunitaire plus robuste et potentiellement de plus longue durée contre la COVID.

INTERNATIONAL

- Plus de 180 867 000 de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie et 3.9 millions de patients en sont morts, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.