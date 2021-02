COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 28 février

- Les régions de Montréal (+317) , de Laval (+99), des Laurentides (+79) et de la Montérégie (+78) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 9 , soit 4 décès dans les 24 dernières heures, 2 décès entre le 21 et le 26 février et 3 décès avant le 21 février. Un décès a été retiré du bilan puisqu'il n'était finalement pas attribuable à la COVID-19.

VACCINATION

- Les pharmaciens québécois seraient impliqués dans la campagne de vaccination à compter du mois d'avril, selon Radio-Canada. Ils pourraient injecter entre 100 000 et 125 000 vaccins par semaine. Environ 1500 pharmacies à travers la province ont manifesté leur intérêt. En Alberta, les pharmaciens seront mis à contribution dans les prochains jours.

- Le vaccin contre la COVID-19 de Johnson & Johnson pourrait être le prochain à être approuvé au Canada. Les autorités américaines de la santé ont donné leur feu vert à ce nouveau sérum, samedi. Le vaccin fonctionne avec une seule dose et peut se conserver au réfrigérateur. Les études démontrent qu'il est efficace à 66% contre les symptômes modérés et à 86% contre les formes graves de la maladie. Ottawa a précommandé jusqu'à 38 millions de doses de ce vaccin, mais attend toujours l'autorisation de Santé Canada.

- Les personnes âgées vivant dans des complexes d'habitation à loyer modique (HLM) de Montréal peuvent se faire vacciner à domicile. Les équipes de vaccination se déplaceront uniquement dans les 138 HLM destinés aux personnes âgées. L'objectif est d'inoculer 10 500 personnes âgées de 60 ans et plus.

- La vaccination de masse a débuté hier à Lévis, sur la Rive-Sud de Québec. Les personnes de 80 ans et plus pourraient commencer à être vaccinées dès la semaine prochaine, en Chaudière-Appalaches, selon les arrivages de vaccins.

JUSTICE

- C'est à Sherbrooke qu'il se donne le plus de contraventions liées au couvre-feu. Le corps policier de l'Estrie présente un ratio de 2,5 amendes par 1000 habitants, selon le Journal de Québec. C'est plus du double de la moyenne québécoise. La police de Trois-Rivières et celle de Roussillon, en Montérégie, complètent le top trois des corps policiers les plus sévères. Montréal arrive cinquième avec un ratio de 1,1 contravention par 1000 habitants.

- Les policiers de Saguenay n'ont pas chômé dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont intercepté quatre personnes durant les heures du couvre-feu, en plus de démanteler un rassemblement de six individus dans une résidence. Tous ces contrevenants ont écopé d'amendes.

INTERNATIONAL

- Plus de 113,8 millions de personnes ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Argentine: Des milliers de personnes ont manifesté samedi pour dénoncer la «vaccination VIP», soit celle des proches et amis de gens du gouvernement.

SPORTS

- NBA: Le match entre les Raptors de Toronto et les Bulls de Chicago prévu dimanche est reporté. Les Raptors sont aux prises avec plusieurs cas de COVID-19, incluant le joueur vedette Pascal Siakam et l'entraîneur-chef Nick Nurse.