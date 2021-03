COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 28 mars

- Les régions de Montréal (+280) , de la Montérégie (+124) , de la Capitale-Nationale (+114) et de Laval (+112 ) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 2 , soit 0 dans les 24 dernières heures et 2 entre le 21 et le 26 mars.

SANTÉ

- Le Collège des médecins du Québec joint sa voix à plusieurs experts et demande au gouvernement Legault de resserrer les mesures sanitaires. Samedi, la province a franchi la barre des 1000 cas quotidiens pour la première fois en un mois et demi. Alors que la vaccination va bon train chez les aînés, la troisième vague pourrait frapper plus durement chez les gens âgés entre 40 et 60 ans.

Compte de l’évolution récente de la pandémie, le CMQ demande au gvt de reconsidérer l’allègement des mesures sanitaires, pour tenir compte des signaux d’alarme et de l’avis de nombreux experts. #polqc #COVIDー19 — Collège des médecins du Québec (@CMQ_org) March 27, 2021

- Les élèves de secondaire 3, 4 et 5 en zone rouge retournent à l'école à temps plein, dès demain.

- Le nombre de cas graves d'anorexie menant à des hospitalisations a explosé depuis le début de la pandémie. La liste d'attente pour voir un spécialiste peut atteindre jusqu'à 10 mois à l'Institut en santé mentale Douglas, selon le Journal de Montréal. Les admissions ont triplé dans les derniers mois du côté de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Chez l'organisme Anorexie et Boulimie Québec, les demandes ont bondi de 131 % en seulement un an.

- Plusieurs manifestations contre les mesures sanitaires se sont déroulées samedi, un peu partout au Québec. À Gatineau, environ 200 personnes y ont participé. Dix-sept contraventions ont été remises pour le non-respect du port du masque ou de la distanciation physique. À Sherbrooke, une centaine de contestataires se sont réunis et onze rapports d'infraction général seront émis.

ÉCONOMIE

- Le président de Desjardins, Guy Cormier, veut appuyer la relance économique. En assemblée générale annuelle, tenue de façon virtuelle, il a assuré que les programmes d'aide financière devraient permettre aux entreprises de traverser une possible 3e vague. Desjardins est également en discussion avec le gouvernement Legault afin de participer à l'effort de vaccination. Pour l'exercice financier 2020, l'institution financière a enregistré des excédents de 2,42 milliards de $, en baisse de 179 millions.

En 2020, Desjardins a fait face à la pandémie en étant fidèle à ses valeurs. Nous avons aidé les familles et les entreprises à amortir le choc. Et nous avons aidé les communautés en travaillant avec les administrateurs de chaque caisse, dans chaque milieu. #AGA2021 — Desjardins (@DesjardinsCoop) March 27, 2021

INTERNATIONAL

- Plus de 2,7 millions de personnes ont succombé à la maladie depuis le début de la crise sanitaire, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

LNH: L'espoir le plus attendu des Canadiens, Cole Caufield, a signé son contrat d'entrée de trois ans. Le choix de 1ère ronde en 2019 se rapporterait au Rocket de Laval une fois sa quarantaine de sept jours complétés. L'attaquant a terminé son parcours universitaire au Wisconsin avec une saison de 52 points, dont 30 buts, en 31 matchs.

LNH: Le Tricolore devrait reprendre l'entraînement demain après une semaine de congé forcée en raison du protocole de la COVID-19.