COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 29 août

Des cliniques sont toujours ouvertes partout sur le territoire et continuent d’offrir des 1ère doses. Nous avons les vaccins, il n’est pas trop tard! Un taux élevé de couverture vaccinale est la clé pour se protéger au maximum avant la rentrée à l’école et au travail. https://t.co/EGuxd4qBr4

Selon l'INSPQ, 86,6 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 79,5% est adéquatement vaccinée (deux doses).

** Le bilan quotidien complet n'est plus mis à jour les weekends et les jours fériés**

SANTÉ

- Le redoutable variant Delta double les chances d'hospitalisation chez les patients atteints de COVID-19. C'est ce qui ressort d'une étude britannique publiée samedi. Sans la vaccination, cette souche a donc le potentiel de peser plus lourdement sur le système de santé, selon les auteurs. L'analyse met en lumière un aspect jusqu'à maintenant peu exploré : la sévérité du variant.

VACCIN

- Des milliers de manifestants ont convergé à Montréal, hier, afin de dénoncer la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé et de l'éducation. L'événement était organisé par Réinfo Santé Québec et le groupe Infirmières et infirmiers de première ligne du Canada. Ils sont tous deux très actifs sur les réseaux sociaux et diffusent des messages contre la vaccination obligatoire. La manifestation a été plus largement l'occasion pour les récalcitrants de montrer leurs oppositions aux mesures sanitaires en général. La marche s'est déroulée sans arrestation et aucun constat d'infraction n'a été remis.

- Un médecin intensiviste déplore que des travailleurs de la santé soient encore contre la vaccination. C'est sur Twitter que le médecin aux soins intensifs du CISSS de Laval, Joseph Dahine, a fait part de sa réflexion. Il réagissait ainsi à la manifestation mentionnée ci-haut. Le médecin a expliqué qu'il comprend la peur que ça peut représenter, mais se demande si ces gens contre le vaccin sont dans la bonne profession, en santé. Il a demandé aux travailleurs qui hésitent toujours de faire confiance à la science et aux professionnels en immunologie. Voyez son message complet dans la suite de message qui suit (cliquez sur le tweet pour voir la conversation complète sur la plateforme sociale) :

Sérieux? Tu es un travailleur de la santé qui manifeste contre le vaccin?



Viens t’assoir, on va se jaser.



Je vais aller droit au but: tu devrais PROFONDÉMENT questionner le mérite déontologique de ta position.



Voire te demander si t’es dans la bonne profession.



Carrément. https://t.co/bf5DsMl4kI — Joseph Dahine (@JosephDahine) August 28, 2021

VOYAGE

- Transport Canada suspend tous les vols directs en provenance du Maroc jusqu'au 29 septembre prochain. La mesure en place dès dimanche le 29 août concerne tous les passagers de vols commerciaux et privés. La décision a été prise en raison du nombre de tests positifs grandissants chez les voyageurs qui arrivent du Maroc.