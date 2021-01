COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 3 janvier

Hôpital Cité de la Santé, Laval

- À Laval, le CISSS affirme qu'il n'y a aucun lien épidémiologique entre les six cas de COVID-19 parmi les employés de l'hôpital Cité de la Santé. Selon un porte-parole, les six cas sont attribuables à la transmission communautaire et qu'il n'y a pas d'éclosion à l'hôpital. Ce que contredit le syndicat des travailleurs et travailleuses du CISSS Laval. Par ailleurs, deux autres éclosions ont également été rapportées sur des étages du centre hospitalier selon divers médias, 12 patients et 7 employés seraient infectés par le virus.

Hôpital Ste-Justine, Montréal

- L'éclosion à l'urgence de l'hôpital Ste-Justine à Montréal juste avant Noêl a été maîtrisée. Neuf employés avaient contracté la Covid-19 incluant des médecins. La situation s'améliore et le personnel qui a été mis en quarantaine devrait revenir au travail aujourd'hui.



- Le premier ministre du Québec et les partis d'opposition à Ottawa, pressent le fédéral d'apporter des changements dans les critères d'admission à la prestaton de maladie pour la relance économique. Hier une déclaration voulant que les voyageurs placés en quarantaine à leur retour au pays auraient droit à une aide de mille dollars, a soulevé tout un tollé.

Devant les critiques, la ministre fédérale de l'Emploi et du développement social a indiqué hier soir sur son compte Twitter qu'elle est prête à ouvrir la porte à des changements.

- Les milliers de touristes qui doivent revenir au Québec ce week-end font craindre une augmentation des cas de Covid. Ces passagers qui vont atterrir à l'aéroport Montréal-Trudeau ne sont pas obligés de présenter un test négatif de la maladie avant leur arrivée en sol canadien puisque l'obligation entre en vigueur le 7 janvier seulement. Selon le Journal de Montréal, 73 vols doivent atterrir aujourd'hui à l'aéroport portant le total à 143 depuis hier.

- C'est aujourd'hui que le camp d'entrainement du Canadien est lancé au complexe sportif Bell de Brossard. La première journée du camp sera réservée uniquement aux évaluations physiques et aux examens médicaux. Les séances d'entraînement sur glace commenceront le 4 janvier, à raison de deux par jour, à l'exception des 7 et 8 janvier.

Le directeur général Marc Bergevin répondra aux questions des journalistes dès 13 h. RDS webdiffusera le point de presse.

- Le célèbre journaliste américain Larry King a contracté la Covid-19. King âgé de 87 ans, est hospitalisé depuis plus d'une semaine à Los Angèles selon le réseau CNN.

