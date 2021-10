COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 3 octobre

On rapporte 292 hospitalisations ( -9 ) dont 88 personnes aux soins intensifs (+ 5 )

On déplore 1 nouveaux décès. Au total, 11 383 Québécois ont succombé au virus depuis le début de la pandémie.

SANTÉ

- La pandémie a exacerbé la détresse psychologique chez les jeunes. De plus en plus de cas d'anxiété et de déprime sont rapportés par les intervenants de première ligne. Tel-Jeunes, par exemple, a remarqué une hausse de 25 % des appels à son organisme depuis le début de la crise sanitaire, selon le Journal de Montréal. Le nombre de jeunes admis à l'urgence psychiatrique de Sainte-Justine a aussi bondi de façon inquiétante.

PASSEPORT

Plus des trois quarts des Canadiens appuient l'obligation de présenter une preuve vaccinale pour visiter des lieux publics. C'est ce qui ressort d'un sondage Léger, réalisé en collaboration avec l'Association d'études canadiennes. Ce sont 78 % des répondants du pays qui sont en faveur de la mesure (au Québec, 77 % des répondants sont en faveur). Seulement 22 % sont fermement ou un peu contre l'idée. En province, une personne sur quatre est par ailleurs favorable à l'idée de lever les restrictions liées à la pandémie.

INTERNATIONAL

- Au Royaume-Uni, une adolescente de 15 ans est décédée de la COVID-19 le jour même ou elle devait se faire vacciner. La triste nouvelle est rapportée par un média britannique. La jeune fille Jorja Halliday a été hospitalisée en raison de symptômes grippaux. Malgré une prise en charge rapide et le fait qu'elle ait été placée sous un respirateur, son état ne s'est pas stabilisé et elle en est décédée. Elle n'avait pourtant aucun antécédent et elle était en bonne santé. Il s'avère qu'elle a souffert d'une myocardite en raison de la COVID-19.

- La progression de la pandémie se poursuit aussi partout sur la planète. En l'espace de 28 jours, 14.4 millions de personnes ont contracté la COVID-19 et près de 237 000 personnes sont décédés.