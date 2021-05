COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 30 mai

- Les régions de Montréal (+105) , de la Montérégie (+46) , de l' Estrie (+29) et de Chaudière-Appalaches (+27) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 2 , soit 1 dans les 24 dernières heures et 1 entre le 23 et le 28 mai.

DÉCONFINEMENT

- Des milliers de fêtards se sont réunis, pour un deuxième soir de suite, dans le Vieux-Port de Montréal. Cette fois, les policiers étaient présents en grand nombre. Une femme de 18 ans a été blessée par balle et un homme de 19 ans par arme blanche, peu après minuit. Les deux victimes ont été hospitalisées et on ne craint pas pour leur vie. Aucune arrestation n'a encore été effectuée.

- Presque tout le Québec passera au palier d'alerte orange à compter de lundi, incluant la Capitale-Nationale, Montérégie et l'Outaouais. Les salles à manger de restaurants et les gyms pourront donc rouvrir et les jeunes du secondaire 3, 4 et 5 retourneront à l'école à temps plein. Montréal et Laval devront attendre une semaine de plus, donc au 7 juin, avant de changer de palier d'alerte.

SANTÉ

- Santé Canada reporte d'un mois la date de péremption de milliers de vaccins d'AstraZeneca contre la COVID-19, qui devaient expirer demain. Le fédéral assure qu'il n'y a aucun danger pour les personnes qui recevront ces doses d'ici le 1er juillet. La qualité et la stabilité du produit seront maintenues.

- Les deuxièmes doses du vaccin d'Astrazeneca, offerte sans rendez-vous depuis hier au Québec, se sont envolées à plusieurs endroits y compris en Mauricie et à Montréal. Des milliers de vaccins seront encore disponibles aujourd'hui.

- Le premier ministre François Legault souligne le travail des employés du réseau de la santé, dans le cadre du mois des professionnels en soins.

En ce Mois des professionnels en soins, je remercie tous nos travailleurs de la santé. Vous vous donnez corps et âmes dans la lutte contre la pandémie pour nous protéger et nous soigner.



Au nom de tous les Québécois, merci du fond du cœur! pic.twitter.com/JZh3HOpCJS — François Legault (@francoislegault) May 30, 2021

FRONTIÈRES

- L'Ontario prolonge la fermeture de ses frontières terrestres avec le Québec et le Manitoba, au moins jusqu'au 16 juin. Depuis le 19 avril, seuls les déplacements essentiels sont autorisés, notamment pour le travail ou obtenir des soins médicaux. Le décret du gouvernement Ford, adopté pour freiner la propagation de COVID-19, devait expirer ce mercredi.

TRAVAIL

- Ottawa a dépensé plus de 30 millions de dollars pour équiper ses fonctionnaires en télétravail. La somme a servi à éponger les besoins en mobiliers, fournitures de bureau et services de téléconférences pour 27 ministères, selon le Journal de Montréal. La facture serait toutefois beaucoup plus élevée puisqu'elle ne tient pas compte, notamment, des dépenses de l'Agence du revenu. Les standards d'achats varient d'un ministère à l'autre et les achats groupés pour réduire les coûts ne sont pas systématiques. De 35% à 50% des employés devraient continuer à travailler en partie de la maison après la pandémie.

- Québec et la FTQ ont conclu une entente de principe samedi soir. Il s'agit d'une avancée importante pour le gouvernement Legault dans ses négociations avec le secteur public. L'entente prévoit des hausses salariales de 6% en trois ans pour 58 000 syndiqués, dont plusieurs travailleurs de première ligne du milieu de la santé qui luttent contre la COVID-19, comme des préposés aux bénéficiaires.

INTERNATIONAL

- La barre des 170 millions d'infections à la COVID-19 à travers le monde sera bientôt franchie, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- Les 2500 partisans réunis au Centre Bell ont donné des ailes aux Canadiens qui l'a emporté 3-2 en prolongation face aux Maple Leafs. La série se décidera donc lors d'un septième match demain soir, à Toronto. À lire sur RDS!

Capture d'écran - Twitter

- L'équipe canadienne qui se retrouvera dans le carré d'as des séries de la LNH pourrait disputer des matchs à domicile. Une exemption de quarantaine pourrait être adoptée pour l'équipe américaine qui s'amènerait au pays.