COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 31 janvier

- Les régions de Montréal (+496) , de la Montérégie (+271) , de Laval (+136) et des Laurentides (+84) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 31 décès s'ajoutent au triste bilan, don t 3 dans les 24 dernières heures, 25 entre le 24 et le 29 janvier et 3 avant le 24 janvier.

CONFINEMENT

- Québec se prépare à rouvrir certains commerces non essentiels après le 8 février. Le premier ministre François Legault devrait en faire l'annonce mardi prochain, à 17h. Selon la Presse, le scénario à l'étude ressemblerait à ce qui était en place avant la période des fêtes. Les cinémas, salles à manger de restaurants et bars demeureraient fermés. Les rassemblements dans les maisons privées seraient interdits et le couvre-feu resterait en place. Le retour au code de couleurs n'est pas écarté. Plus tôt cette semaine, le premier ministre Legault a mentionné que le Grand Montréal ne devait pas s'attendre à de grands assouplissements.

- Les hôpitaux du Québec pourront recommencer à faire plus de chirurgies très bientôt. La baisse des hospitalisations liées à la COVID-19 permettrait d'atténuer le délestage.. Les chirurgies pourraient reprendre jusqu'à 70% à l'extérieur de Montréal et jusqu'à 40% dans les établissements de la métropole. Les dirigeants des hôpitaux présenteront leurs plans respectifs dans les prochains jours.

- La santé publique du Canada met en garde les provinces contre la tentation d'assouplir les mesures sanitaires. Les autorités fédérales estiment que ça ne permettra pas de maitriser la pandémie, particulièrement avec l'arrivée au pays de variants de la COVID-19. L'Alberta s'apprête à rouvrir les gyms, restaurants et bars à compter du 8 février.

3/3 Le nombre de cas quotidiens et les taux d’infection sont toujours élevés dans tous les groupes d’âge; les tendances peuvent toujours s’inverser rapidement et l’activité peut être renouvelée ou accrue dans certaines régions du pays. https://t.co/etK2ozTQgs — Dre Theresa Tam (@ACSP_Canada) January 30, 2021

SANTÉ

- Le Québec a administré toutes les doses de vaccin contre la COVID-19 qui avaient été reçues, soit plus de 238 000. Les réserves sont à sec jusqu'aux prochaines livraisons prévues la semaine prochaine. Le fédéral doit envoyer 38 000 doses du vaccin de Pfizer et 18 000 doses de celui de Moderna. Le calendrier de vaccination doit s'adapter à la baisse de production temporaire des entreprises.

- Les Canadiens de Montréal sont en vedette dans cette nouvelle publicité du gouvernement:

On est tous dans la même équipe contre la COVID-19.



Voici la nouvelle publicité du gouvernement en partenariat avec les Canadiens de Montréal: pic.twitter.com/pXhqE7RIFJ — François Legault (@francoislegault) January 30, 2021

- Les vols vers les Caraïbes et le Mexique, en partance du Canada, sont suspendus à compter d'aujourd'hui. Malgré tout, quelques vols étaient toujours à l'horaire dimanche matin, depuis l'aéroport Montréal-Trudeau et l'aéroport Pearson de Toronto.

Capture d'écran - admtl.com

- Les premières images du site de vaccination installé au Palais des congrès de Montréal seront diffusées lundi, alors que les médias sont invités à visiter les lieux en après-midi.

- Le gouvernement a donné son accord pour que les camps de jour puissent opéré l'été prochain, mais les camps de vacances sont toujours en attente de directives claires de la santé publique. Des discussions sont en cours entre l'industrie et le gouvernement, selon Radio-Canada. Les camps de vacances, qui n'ont pas pu opérer l'été dernier, réclament une aide financière pour survivre à la crise sanitaire.

- À Drummondville, une centaine de véhicules ont défilé en cortège samedi, en appui aux travailleurs de la santé. L'événement était organisé par la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

INTERNATIONAL

- Un des plus importants sites de vaccination aux États-Unis, le Dodger Stadium de Los Angeles, a dû fermer ses portes samedi en raison d'une manifestion. Des dizaines de membres de groupes anti-vaccins et d'extrémistes de droite bloquaient l'entrée, selon le Los Angeles Times. Aucun incident violent n'est survenu.

- Les États-Unis dénombrent plus de 439 000 morts attribuables à la COVID-19 depuis le printemps dernier, ce qui en fait le pays le plus endeuillé du monde, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- L'Allemagne ferme ses frontières à cinq pays où le nouveau variant du virus est particulièrement présent, soit le Royaume-Uni, l’Irlande, le Brésil, le Portugal et l’Afrique du Sud.

SPORTS

- Les Canadiens se sont inclinés 2-0 face aux Flames de Calgary, encaissant du même coup un premier revers en temps réglementaire. À lire sur RDS!

- Le Rocket de Laval annule son entraînement par mesure préventive.