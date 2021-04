COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 4 avril

- Les régions de Montréal (+302) , de la Capitale-Nationale (+239) , de Chaudière-Appalaches (+136) , de l'Outaouais (+118) et de la Montérégie (+118) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 9 , soit 1 dans les 24 dernières heures et 7 entre le 28 mars et le 2 avril.

SANTÉ

- Le Canada a passé la barre du million de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Ce triste cap a été atteint samedi lorsque la Colombie-Britannique a signalé 2 090 nouvelles infections en deux jours. Durant la même période, l'Ontario a enregistré plus de 6000 nouveaux cas. Au Québec, le nombre d'infections quotidiennes demeure au-dessus de la barre des 1000 depuis mardi dernier. Un peu plus de six millions de Canadiens sont désormais vaccinés, dont 1,4 million de Québécois.

- Des élus libéraux demandent au gouvernement Legault d'élargir la vaccination aux personnes de 60 ans et plus en Outaouais. Le député de Pontiac, André Fortin, a fait une sortie en ce sens sur Facebook. Il rappelle que l'Outaouais est dans une course contre la montre pour freiner l'augmentation des cas. La député libérale de Hull Maryse Gaudreault abonde dans le même sens. Gatineau fait partie des villes mises sur pause par Québec cette semaine.

- Le premier ministre Justin Trudeau a offert ses voeux aux Canadiens en cette journée de Pâques célébrée, encore une fois, en mode pandémie.

On doit encore une fois fêter Pâques différemment, mais on peut quand même partager virtuellement avec nos proches l’espoir et la joie qu’inspire cette journée. Ma famille et moi, on vous souhaite joyeuses Pâques! https://t.co/O2CjDdeEi4 pic.twitter.com/d0PPYJlbhy — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 4, 2021

- La campagne de vaccination contre la COVID-19 pourrait coûter 3 milliards de dollars à Ottawa. Ce montant, calculé par le Journal de Montréal, inclut les sérums, le matériel de vaccination, les coûts d'entreposage, ainsi que la recherche pour le développement de vaccins au Canada. Le coût de l'inoculation par personne s'élèverait à environ 43$. Uniquement au Québec, la campagne de vaccination coûtera 400 millions $ aux contribuables.

- Santé Canada rappelle des masques contenant du graphène puisque les utilisateurs pourraient inhaler des particules possiblement néfastes pour la santé. Selon des études préliminaires, ces particules pourraient causer une toxicité pulmonaire précoce chez les animaux, mais on ne sait pas encore si c'est le cas chez les humains. L'agence fédérale ordonne tout de même de cesser la vente, la distribution et l'utilisation des masques concernés.

ÉCONOMIE

- La saison de ski s'achève au Québec et les différentes stations devraient s'en tirer avec des chiffres similaires à l'an dernier. L'achalandage a été au rendez-vous, mais les inscriptions dans les écoles de ski ont chuté de 44% ce qui a plombé une partie des revenus, selon Radio-Canada. Les abonnements de saison ont augmenté de 3,5% à travers la province. Toutefois, plusieurs stations ont été privées de la clientèle en provenance des États-Unis et de l'Ontario. L'Association des stations de ski du Québec dresse tout de même un bilan positif puisque ses membres ont pu demeurer ouverts toute la saison.

- Le premier ministre François Legault invite les Québécois à consommer du chocolat québécois pour Pâques.

- Revenu Québec entend faire preuve de souplesse pour épauler les personnes qui subissent toujours les impacts de la pandémie. Les gens qui ont profité des programmes d'aide financière comme la PCU ou la PCUE et qui gagnent moins de 75 000$ peuvent obtenir un congé d'intérêts. Ces personnes sont invitées à prendre une entente de paiement auprès de Revenu Québec. L'agence a déjà reçu plus de 2,1 millions de déclarations de revenus, comparativement à 1,9 million à pareille date l'an dernier. La date limite pour transmettre son rapport d'impôts est le 30 avril.

Si vous avez bénéficié de prestations liées à la #COVID⁠⁠19, comme celles du PIRTE ou de la #PCU, voyez quels sont les effets possibles sur votre «déclaration d’impôt».



On vous aide à faire le point. https://t.co/UsxTiDyXaV pic.twitter.com/NT87WZr6LB — Revenu Québec (@RevenuQuebec) March 24, 2021

INTERNATIONAL

- Plus de 2,8 millions de personnes ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Pour une deuxième année de suite, le pape François célèbre la messe de Pâques devant un nombre restreint de personnes, à Rome. La place Saint-Pierre, habituellement bondée pour la bénédiction urbi et orbi, est complètement vide.

Capture d'écran

SPORTS

- LNH: Les Canadiens se sont effondrés 6-3 face aux Sénateurs d'Ottawa. À lire sur RDS!

- LNH: Seize joueurs des Canucks de Vancouver sont atteints de la COVID-19. Cette éclosion majeure pourrait perturber le calendrier des séries.

- LHJMQ: Le début des séries éliminatoires est repoussé jusqu'à nouvel ordre en raison de cas positifs chez les Olympiques de Gatineau et les Remparts de Québec.

- Tennis: Le tournoi de Roland-Garros, qui doit se dérouler du 23 mai au 6 juin, pourrait être reporté puisque la France amorce une troisième phase de confinement.