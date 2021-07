COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 4 juillet

- Les régions de Montréal (+28) , de la Montérégie (+13) , de la Capitale-Nationale (+12), de Laval (+6) et de l'Outaouais (+5) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- On rapporte 3 nouveaux décès ( 7 depuis le 30 juin), soit 1 dans les dernières 24 heures, 1 entre le 25 et le 30 juin et 1 avant le 25 juin.

Québec ne diffuse plus de bilan quotidien les jours fériés et les week-ends.

VACCINATION

- La rentrée des jeunes du cégep et de l'université en présentiel pourrait être compromise. C'est du moins le scénario qui se dessine alors que seulement 67 % des jeunes de 18 à 29 ans ont reçu leur première dose jusqu'à maintenant selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Seulement 11,3 % d'entre eux sont pleinement vaccinés. Avec l'intervalle de 8 semaines exigées entre les deux doses, il semble improbable que l'objectif du gouvernement pour une ouverture « normale » se fasse à la fin de l'été pour ces jeunes du cégep et de l'université. Rappelons-le : Québec exige que 75 % des jeunes aient reçu leur seconde dose depuis au moins deux semaines avant de retourner en présentiel. La rentrée est prévue dans sept semaines pour le cégep et huit pour l'université, ce qui rend l'atteinte de l'objectif improbable, à moins d'un assouplissement de la part du gouvernement. Une mise à jour devrait être faite par Québec au début du mois d'août. Cette dernière se basera sur la campagne de vaccination, mais aussi sur la situation épidémiologique.

- Plusieurs pôles de vaccination en entreprise vous permettent de recevoir un vaccin, sans rendez-vous, aujourd'hui et demain, un peu partout au Québec. Les cliniques permettront de recevoir le Pfizer ou le Moderna. Les cliniques qui reçoivent la population sans rendez-vous sont à Montréal (Saint-Michel, Saputo et Transcontinental-Énergir aujourd'hui), en Montérégie (Clinique Pratt & Whitney Canada à Longueuil aujourd'hui et lundi et Hydro-Québec-Intact à Saint-Hyacinthe demain), dans la Capitale-Nationale et dans Centre du Québec (Cacades, à Kingsey Falls ainsi que le Pôle des entreprises de la Capitale-Nationale, tous deux demain). Les gens désirant se faire vacciner devront toutefois respecter l'intervalle de huit semaines depuis l'administration de la première dose.

INTERNATIONAL

- Après la vaccination des humains, voilà que c’est au tour des gros animaux de recevoir des doses. C'est du moins le cas au zoo d'Oakland en Californie qui amorce sa campagne destinée aux animaux, un des premiers sites à le faire. Rappelons qu'il est plutôt rare que les animaux contractent la COVID-19, mais de rares cas ont touché des gorilles et des chats dans le passé.

- Plus de 3,9 millions de personnes ont succombé à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, d'après le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.