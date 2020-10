COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 4 octobre

Graphique sur la répartition du nombre quotidien de décès liés à la #COVID19 selon le milieu de vie et la date de décès: https://t.co/H5hxOkB9w6 pic.twitter.com/SLmzK9TX5K

- Les régions de Montréal ( +344 ), Capitale-Nationale ( +193 ), Montérégie ( +158 ) et Laval ( +97 ) enregistrent les hausses de cas les plus importantes.

- Deux nouveaux décès sont survenus dans les 24 dernières heures, neuf ont été enregistrés entre le 27 septembre et le 2 octobre et un est survenu à une date inconnue. Toutefois, un décès est retiré du décompte puisqu'il n'était pas attribuable à la COVID-19. 5878 personnes ont donc succombé à la maladie depuis le début de la pandémie.

SANTÉ

- Le nombre d'hospitalisations pourrait plus que doubler d'ici la fin du mois. L'Institut d'excellence en santé et services sociaux présente plusieurs nouveaux scénarios. La vision optimiste prévoit une stabilisation du nombre de personnes hospitalisées. Le pire des scénarios implique plus de 1500 hospitalisations à la fin d'octobre.

A partir des données au 30 sept, l’@INESSS_Qc prévoit que les hospitalisations varieraient de leur niveau actuel ( 266 ) à plus de 750 ( ICr. 50 % )si la tendance se maintient. Limitons nos sorties si on veut protéger notre réseau de santé et nos proches https://t.co/CyWgmORjaI pic.twitter.com/wdoYcOJf5S — Christian Dubé (@cdube_sante) October 3, 2020

- Le gouvernement Legault annoncera de nouvelles restrictions sanitaires lundi. Les sports d'équipe pourraient être mis sur pause dans les zones rouges. Plus de 32 000 personnes s'y opposent au moyen d'une pétition. Il pourrait aussi être question de mesures supplémentaires dans les écoles.

ÉDUCATION

- En date du 1er octobre, Québec recensait 1341 cas actifs de COVID-19 dans 636 écoles préscolaires, primaires et secondaires. 674 classes ont été fermées et les élèves suivent leurs cours à distance.

- Le site www.covidecolesquebec.org affirme que ce sont plutôt 743 écoles qui sont touchées par au moins un cas de COVID-19.

- Plus de 70% des enseignants affirment que leur santé psychologique se dégrade en raison des contraintes reliées à la pandémie, selon un sondage de la Fédération autonome de l'enseignement. La FAE demande au gouvernement de mieux soutenir le réseau des écoles publiques alors que la deuxième vague déferle déjà sur le Québec.

JUSTICE

- Des dizaines de constats d'infraction de 1546 $ ont été remis à des manifestants, samedi après-midi, à Rimouski. Les centaines de protestataires dénonçaient les mesures sanitaires imposées par le gouvernement Legault. Plusieurs d'entre eux ne portaient pas le masque, malgré les nombreux avertissements des policiers.

INTERNATIONAL

- Donald Trump a publié une vidéo, samedi soir, dans laquelle il affirme se sentir «beaucoup mieux». Le président américain est hospitalisé depuis vendredi en raison de la COVID-19. Plusieurs versions contradictoires concernant son état de santé ont circulé dans les dernières heures. Son médecin en chef affirme qu'il n'est pas encore tiré d'affaire. Donald Trump affirme qu'il va mieux qu'à son arrivée à l'hôpital et qu'il sera bientôt de retour dans la campagne électorale.

- On ne sait pas quand, ni comment, le président a été infecté, ni s'il était contagieux lors du débat contre Joe Biden mardi soir dernier. Le leader démocrate se soumettra à un autre test aujourd'hui. Il a déjà été diagnostiqué négatif.

- 34,9 millions de personnes ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, dont 7,3 millions d'Américains, selon l'Université Johns Hopkins.

- France: 17 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 h. Les bars de Paris devraient fermer la semaine prochaine.

SPORTS

- NFL: Le match entre les Patriots et les Chiefs de Kansas City est reporté. Le quart-arrière de la Nouvelle-Angleterre, Cam Newton, a été testé positif au coronavirus.

- NFL: L'éclosion de COVID-19 continue de prendre de l'ampleur chez les Titans du Tennessee qui pourraient rater une deuxième semaine d'activités.