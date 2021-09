COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 5 septembre

Hier, + du tiers des doses administrées étaient des 1ière doses. Chez les 18-29 ans, nous avons atteint 78% et ça continue. Une personne non vaccinée a 28 x plus de risque d’être hospitalisée si elle attrape la COVID-19. Cela devrait aider à convaincre ceux qui hésitent encore. https://t.co/zqu8a3eHsi pic.twitter.com/3lcQVoT7nL

Selon l'INSPQ, 87,4 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 81,3 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

VACCINATION

- Même si la situation demeure stable dans les hôpitaux, le ministre de la Santé, Christian Dubé, s'inquiète de la pression sur le personnel de la santé, principalement dans le grand Montréal. Il invite, une fois de plus, la population à se faire vacciner et à respecter les mesures sanitaires.

- Les chefs des principaux partis fédéraux mettront la partisanerie de côté, cette semaine, le temps d'encourager les Canadiens à se faire vacciner contre la COVID-19. Le leader du NPD, Jagmeet Singh, a invité ses adversaires à tourner une vidéo commune, avant le débat des chefs qui se déroulera mercredi à Gatineau. Dans sa lettre, M. Singh indique que les chefs de partis ont la responsabilité de «mener le pays durant cette période difficile» et d'unir la population.

- Des manifestations contre les mesures sanitaires et l'imposition du passeport vaccinal ont eu lieu dans différentes villes du Québec, samedi. Plus d'un millier de personnes se sont rassemblées à Gatineau, alors qu'elles étaient une centaine à Saguenay. On ne rapporte aucun débordement. Un autre manifestation est organisée dans le Vieux-Port et au centre-ville de Montréal, cet après-midi.

SEXUALITÉ

- Les Canadiens ont plus de rapports sexuels depuis le début de la pandémie, sauf ceux qui vivent en couple. C'est une des conclusions d'une étude menée par l'Université de la Colombie-Britannique et dont fait état le Soleil. Les chercheurs ont constaté que le stress de la crise sanitaire a fait augmenter le sexe en solitaire chez les personnes qui vivent à deux et fait décroitre le désir pour le conjoint. Les couples auraient peut-être passé trop de temps ensemble, en plus de devoir conjuguer avec l'école à la maison ou encore des préoccupations financières. À l'inverse, les personnes qui n'habitaient pas ensemble ont vu leur niveau d'activité sexuelle augmenter.

SANTÉ

- Estrie: Les personnes ayant fréquenté la brasserie Le Jasper à Stoke, entre le 28 et le 31 août, devraient se soumettre à un test de dépistage de la COVID-19. Une personne infectée a visité les lieux alors qu'elle était encore contagieuse, selon la Direction de la santé publique de l’Estrie.

TRAVAIL

- Les dentistes seraient les plus heureux au travail, selon l'indice de bonheur de la firme Léger dont fait état QMI. Les courtiers immobiliers et les coiffeurs complètent le top 3. En plein coeur de la pandémie, les professions de médecins et d'infirmières ont chuté au palmarès de l'indice de bonheur. Le sondage démontre aussi que les gens qui gagnent plus de 80 000$ par année sont souvent plus heureux que ceux qui empochent moins de 40 000$ annuellement. L'indice de bonheur au travail est calculé selon différents facteurs comme la conciliation travail-famille, l'épanouissement professionnel et le salaire.

SPORTS

NFL: Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, a révélé avoir été infecté par la COVID-19. Le diagnostic est tombé dans les jours suivant les célébrations du dernier Superbowl. Les parents de Brady ont aussi contracté le virus.