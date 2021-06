COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 6 juin

- 8 4 670 doses administrées s'ajoutent, soit 83 166 dans les dernières 24 heures et 1 504 avant le 5 juin, pour un total de 6 085 750 doses administrées au Québec.

- Les régions de Montréal (+57) , de Chaudière-Appalaches (+20), de la Montérégie (+19) et de l'Estrie (+17) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 274 patients sont hospitalisés (-9) et 61 personnes sont aux soins intensifs (-3) .

VACCINATION

- La vaccination en milieu scolaire débute lundi à travers la province. Certaines écoles offriront les vaccins dans leurs locaux, alors que d'autres assureront le transport jusqu'au centre de vaccination. Les élèves de 12 et 13 ans ont besoin d'une autorisation parentale. Elle n'est pas nécessaire pour les 14 ans et plus.

- Plus de six millions de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été distribuées au Québec. Le ministre de la Santé Christian Dubé qualifie d'«exceptionnelle» la réponse de la population. L'avancement de la campagne de vaccination coïncide avec une baisse des hospitalisations, ce qui fait dire au ministre que la province va «dans la bonne direction».

- Québec: La vaccination à l'auto remporte un franc succès cette fin de semaine au PEPS de l'Université Laval. L'expérience se répétera le week-end prochain. La prise de rendez-vous est obligatoire et se fait sur le site de Clic Santé.

SANTÉ

- À compter de lundi, le palier d'alerte rouge sera rayé de la carte au Québec. Montréal et Laval passeront au orange et plusieurs régions passeront au jaune et même au vert.

- Bas-Saint-Laurent: La santé publique lance un appel au dépistage pour les personnes ayant visité la résidence pour personnes âgées Bonséjour, de Saint-Jean-de-Dieu, depuis le 26 mai dernier. L'initiative est justifiée par une possible exposition à des cas de variants de la COVID-19 dans ce milieu.

JUSTICE

- Quelques milliers de personnes ont manifesté contre les mesures sanitaires, à Montréal, samedi. Ils s'étaient donné rendez-vous devant les bureaux de Santé Canada et ont ensuite marché jusqu'au parc Jarry. La marche s'est déroulée pacifiquement, mais la distanciation et le port du masque étaient très peu respectés. Le SPVM ne note aucun incident majeur et a remis un seul constat d'infraction concernant les normes sanitaires.

INTERNATIONAL

- Le cap des 173 millions d'infections à la COVID-19 depuis le début de la pandémie a été franchi dans les dernières heures, selon le bilan mondial de l'Université Johns Hopkins.

SPORTS

- LHJMQ: Les Tigres de Victoriaville remportent la Coupe du Président face aux Foreurs de Val-d'Or, dans la bulle installée à Québec.

- LNH: Les Canadiens disputent le troisième match de leur série face aux Jets de Winnipeg. Le Tricolore comptera sur 2500 partisans dans les gradins, dont une centaine de héros de première ligne.