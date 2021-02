COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 7 février

DÉCONFINEMENT

- L'assouplissement des mesures sanitaires entre en vigueur dès demain. Partout au Québec, les commerces non essentiels et les musées pourront rouvrir leurs portes. Les rassemblements dans les maisons privées demeurent interdits et le couvre-feu reste en place. Il sera toutefois repoussé à 21h 30 dans six régions qui passeront au palier orange, y compris le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi-Témiscamingue et le Bas-Saint-Laurent. Dans ces régions, les salles à manger de restaurants pourront également rouvrir selon plusieurs conditions.

Gouvernement du Québec

Gouvernement du Québec

- Une pétition réclame que le nombre maximal de personnes autorisées dans les lieux de culte soit calculé en fonction de sa superficie. Une paroisse montréalaise est à l'origine du document intitulé «Sauvons Pâques». Plus de 900 personnes l'avaient signé, dimanche matin.

SANTÉ

- Le vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca serait moins efficace pour prévenir les « formes légères et modérées de maladies » causées par le variant sud-africain. Cette conclusion provient d'une étude menée par deux universités, dont celle d'Oxford. Les variants britannique, sud-africain et brésilien préoccupent particulièrement les autorités sanitaires, parce qu'ils seraient plus contagieux. Au Québec, huit cas du variant britannique ont été identifiés, dont cinq au sein de la même famille.

- Au moins 94 détenus et 17 employés de la prison de Bordeaux, à Montréal, sont atteints de la COVID-19. Pour limiter l'éclosion, les prisonniers de plusieurs secteurs sont confinés 24 heures sur 24 dans leur cellule. Afin d'éviter ce traitement, plusieurs détenus cachent leurs symptômes ou refusent de passer un test de dépistage, ce qui favorise la propagation du virus.

- Les agriculteurs québécois s'inquiètent des impacts des nouvelles mesures fédérales pour freiner les voyages non essentiels. Ils craignent que la quarantaine obligatoire à l'hôtel finisse par être imposée aux travailleurs étrangers qui viennent prêter main-forte dans les champs. Pour l'instant, ils en sont exemptés puisque leur travail est considéré comme un service essentiel. Des représentants du milieu agricole souhaitent une directive officielle de la part du fédéral afin d'être rassurés.

JUSTICE

- Un agent du SPVM a été légèrement blessé lors d'une intervention pour démanteler un rassemblement illégal, samedi soir. Une dizaine de personnes se trouvaient à l'extérieur d'un appartement de la rue Saint-Jacques, vers 19h. Un suspect a refusé de s'identifier et a pris la fuite. Lorsque les agents l'ont rattrapé, il a asséné un coup de poing au visage d'un des policiers. Il a été arrêté pour voies de fait sur un agent de la paix, en plus de recevoir un constat d'infraction pour le non-respect des règles sanitaires.

- Des citoyens sont très créatifs quand vient le temps de justifier aux policiers pourquoi ils ne respectent le couvre-feu. Le Journal de Montréal raconte qu'un automobiliste a tenté de se sauver d'une contravention en expliquant qu'il revenait d'un match des Canadiens....alors que l'équipe joue devant des gradins vides! Un couple de Lanaudière, intercepté sur l'autoroute, a raconté qu'il allait chercher son chien chez un ami pour aller le promener. Un homme des Laurentides s'est aussi fait pincer, ivre au volant, parce qu'il voulait aller acheter de la bière après 20h.

INTERNATIONAL

- Plus de 105 millions de personnes dans le monde ont été infectées par le coronavirus depuis le début de la crise sanitaire, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Chine: Il y a un an aujourd'hui, le Dr Li Wenliang décédait du coronavirus dans la ville de Wuhan. L'ophtalmologiste de 34 ans avait été un des premiers lanceurs d'alerte concernant la naissance du virus de la COVID-19.

SPORTS

- Le Super Bowl LV se déroule aujourd'hui à Tampa Bay, devant un public restreint en raison de la pandémie. À lire sur RDS!