COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 7 mars

- Les régions de Montréal (+338) , de Laval (+96) , de la Montérégie (+84) et de Lanaudière (+6) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 10 , soit 4 dans les 24 dernières heures, 4 entre le 27 février et le 4 mars et 2 avant le 27 février

SANTÉ

- Alors que la semaine de relâche tire à sa fin, les autorités sanitaires surveilleront de près les éclosions de COVID-19 dans les écoles. Dès demain, les élèves de la 1ère à la 6e année du primaire, en zone rouge, devront porter le masque chirurgical en tout temps. 2500 parents garderont leurs enfants à la maison durant trois jours pour protester contre cette nouvelle mesure.

- La campagne de vaccination de masse débute cette semaine dans toutes les régions du Québec. Les aînés de 85 ans et plus sont les premiers à recevoir leurs doses. La prise de rendez-vous est ouverte aux 80 ans et aux 70 ans et plus, selon les secteurs. La vaccination de masse a débuté il y a plus d'une semaine à Laval et Montréal.

- Un médicament par voie orale contre la COVID-19 pourrait bientôt voir le jour aux États-Unis. Deux sociétés, dont le géant pharmaceutique Merck, affirment faire des progrès dans l'élaboration de leur traitement contre la maladie. Toujours en phase test, le Molnupiravir a réduit de façon significative la charge virale des patients après 5 jours de traitement. Aucune alerte de sécurité n'a été relevée.

- L'éclosion de COVID-19 ne s'essoufle pas à la résidence privée pour aînés du Manoir Jeffrey, à Val-des-Sources, en Estrie. Au moins 22 résidents et 3 employés sont maintenant infectés. Cette flambée de cas survient environ une semaine après que 167 résidents aient été vaccinés. Il faut compter de deux à trois semaines avant de développer une immunité. Un dépistage massif est prévu dès lundi.

- L'éclosion au cégep de Matane prend de l'ampleur. Un deuxième enseignant infecté s'ajoute pour un total de six cas, dont quatre étudiants. Un dépistage ciblé est en cours depuis vendredi.

DÉCONFINEMENT

- Tout le Québec passera en zone orange à compter de demain, à l'exception des cinq régions du grand Montréal qui resteront en rouge. Le couvre-feu sera repoussé à 21h30 dans la Capitale-Nationale, en Chaudière-Appalaches, Mauricie, Estrie et dans le Centre-du-Québec. Les salles à manger de restaurants, les gyms et les salles de spectacles pourront rouvrir leurs portes. Le nombre de personnes dans les lieux de culte passera de 25 à 100.

- Une manifestation pour la reprise des sports organisés a lieu aujourd'hui, à midi, devant l'Assemblée nationale à Québec. C'est un jeune footballeur de cinquième secondaire, Isaac Pépin, qui est à l'origine du mouvement endossé par plusieurs personnalités sportives. 5000 personnes ont prévu d'y assister selon la page Facebook de l'événement. Le premier ministre François Legault a annoncé que les activités parascolaires, incluant le sport, reprendront le 15 mars. Un plan de déconfinement progressif du milieu sportif doit aussi être dévoilé cette semaine.

ÉCONOMIE

- Si vous rêvez d'une piscine pour l'été prochain, ne tardez pas trop avant d'en faire l'achat. Plusieurs détaillants enregistrent déjà une hausse record de ventes et préviennent qu'il y aura des délais de livraison. Les carnets d'installation sont déjà pleins, en moyenne jusqu'au 24 juin, selon Radio-Canada. La demande est forte puisque les Québécois sont nombreux à planifier des vacances à la maison, en raison de l'incertitude entourant la pandémie. Le manque de main-d'oeuvre et des matières premières, comme l'acrylique et le vinyle, compliquent aussi la chaîne de production. Les ventes de barbecues, balançoires et thermopompes sont également en hausse.

FRAUDES

- La hausse de popularité des services en ligne provoque une prolifération d'arnaqueurs. Le Centre antifraude du Canada estime que les faussaires ont empoché au moins 62,6 millions $ en 2020, uniquement sur le web. Ce montant est probablement plus élevé puisque seulement 5% des Canadiens floués le déclare aux autorités. Le prêt avec avance de fonds, les achats en ligne et les fraudes liées à la rénovation sont les escroqueries les plus communes.

Faites toujours vos achats en ligne avec votre carte de crédit, car la majorité des cartes offrent une protection contre la fraude. Dès que vous constatez une fraude, composez le numéro à l’arrière de votre carte pour y régler. #déNONcerlafraude #montremoilaFRAUDE #MPF2021 pic.twitter.com/te6LY2FrOd — Centre antifraude du Canada (@antifraudecan) March 5, 2021

CULTUREL

- La 5e édition du Gala Dynastie, qui récompense l'excellence culturelle et médiatique de la communauté noire, s'est déroulée hier soir de façon virtuelle. Le documentariste Will Prosper a remporté le prix de l'activiste de l'année. La distinction a été présentée par Mamadi Fara Camara, l'homme faussement accusé d'avoir agressé un policier de Montréal. Le personnel de la santé a également été honoré.

INTERNATIONAL

- Plus de 2,5 millions de personnes ont été emportées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie, dont près de 525 000 Américains, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Aux États-Unis, le Sénat a approuvé le plan de relance du président Joe Biden pour lutter contre les conséquences de la crise sanitaire. Le projet de loi est estimé à 1,9 milliard $. La Chambre des représentants devrait aussi donner son aval la semaine prochaine.

- Le Dalaï-Lama a été vacciné contre la COVID-19. Le chef spirituel tibétain, âgé de 85 ans, a reçu sa première injection dans un hôpital du nord de l'Inde. Il a ensuite exhorté la population à faire de même. L'Inde dénombre plus de 11 millions de cas de coronavirus et plus de 157 000 décès.