COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 8 août

Selon l'INSPQ, 84,4 % de la population âgée de 12 ans et plus ont reçu une première dose et 70,3 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

ASSOUPLISSEMENT

- C'est à compter de lundi (9 août) que les voyageurs américains pleinement vaccinés pourront entrer au pays pour des voyages non essentiels. Ils devront toutefois présenter une preuve qu'ils ont reçu leurs deux doses depuis au moins deux semaines, ainsi qu'un test négatif de COVID-19. Pour les Canadiens souhaitant visiter les États-Unis par contre, la frontière reste fermée pour les voyages non essentiels, au moins jusqu'au 21 août. Pour les touristes étrangers provenant de l'international, la date provisoire pour l'entrée au Canada est fixée au 7 septembre.

(1/8) Ensemble, les taux de vaccination et les solides mesures de santé publique du Canada ont ouvert la voie à une adaptation prudente des mesures frontalières. https://t.co/cg8MU6fYjy pic.twitter.com/Ltf4PjjDng — Santé Canada et l’ASPC (@GouvCanSante) July 19, 2021

TOURISME

- Après des mois difficiles, l'industrie touristique de chez nous a vécu des vacances de la construction satisfaisantes et a espoir que ça se poursuivra. La pandémie a forcé les Québécois à redécouvrir leur province et ça a provoqué un achalandage exceptionnel dans plusieurs villes et villages de chez nous, selon La Presse. Du 16 juillet au 1er août par exemple, les dépenses dans les hôtels du Québec ont grimpé de 41 % par rapport à l'an dernier. Dans les restaurants, la hausse des dépenses est de 19 %. Et ça promet de continuer de bien aller. Selon un sondage CAA Québec, le mois d'août est la période de vacances la plus populaire pour les Québécois.

MESURES SANITAIRES

- Le Festival des Gaulois s'est poursuivi sans intervention des policiers ou de la Santé publique, hier à Saint-Benoît-Labre en Beauce. Rappelons que plusieurs centaines de personnes qui sont contre les mesures sanitaires et contre le vaccin dans beaucoup de cas y sont réunies pour le weekend. Joint par Noovo Info, Stéphane Tremblay de la Sureté du Québec confirme que les policiers patrouillent sur le site, mais que tout semble bien se dérouler. Aucun constat d'infraction n'a été distribué. Rappelons qu'une ordonnance de la cour oblige les organisateurs de l'événement dénonçant l'urgence sanitaire à se plier aux mesures en place.

INTERNATIONAL

- Les États-Unis ont franchi hier l'inquiétante barre des 100 000 nouvelles infections quotidienne de COVID-19. La dernière fois que les cas ont été si nombreux, c'est lors de la vague hivernale. La nouvelle flambée est entraînée par le variant Delta, plus virulent et le fait que les Américains ne sont pas assez vaccinés. Seulement 70 % des adultes ont reçu au moins une dose.

- Le bilan mondial fait état de plus de 4,2 millions de morts de la COVID-19 depuis le début de la pandémie selon les plus récentes données de l'Université John Hopkins.