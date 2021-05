COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche 9 mai

- 91 009 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 89 252 doses dans les dernières 24 heures et 1 757 doses avant le 7 mai, pour un total de 3 641 908.

- Les régions de Montréal (+204) , de la Montérégie (+131) , de Chaudière-Appalaches (+123) et de l' Estrie (+86) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 547 patients sont hospitalisés (-27) et 130 personnes sont aux soins intensifs (-9).

- Le nombre de décès grimpe de 7 , soit 1 dans les 24 dernières heures, 5 entre le 1er et le 6 mai et 1 avant le 1er mai.

SANTÉ

- La région de l'Estrie passera en zone rouge à compter de lundi, en raison de l'augmentation du nombre de cas de COVID-19. Pas moins de 358 nouvelles infections ont été recensées en six jours, dont 86 vendredi. Les gyms et salles à manger de restaurants devront donc fermer leurs portes. Les commerces, écoles et services de garde resteront ouverts et le couvre-feu demeurera à 21 h 30. Les mesures spéciales d'urgence imposées depuis jeudi dans la MRC du Granit seront toujours en vigueur.

- La grande région de Québec et une partie de Chaudière-Appalaches repassent en zone rouge, sans mesures d'urgence, dès demain. Les commerces non essentiels pourront rouvrir leurs portes et le couvre-feu passera à 21h30.

- Les écoles primaires de toute la région de l'Outaouais rouvrent leurs portes lundi. Les MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et de Papineau retournent aussi au palier rouge, sans mesures spéciales.

- Toujours, en Outaouais, une éclosion de COVID-19 est en cours au Château Symmes, dans le secteur Aylmer à Gatineau. En date de vendredi, 16 résidents de l'établissement privé étaient atteints du virus, soit la moitié des patients.

- L'Abitibi-Témiscamingue passe du orange au jaune, dès demain, ce qui signifie la fin de plusieurs restrictions, dont le couvre-feu.

- La Beauce en a assez de voir sa réputation ternie par des complotistes qui s'opposent aux mesures sanitaires. La situation épidémiologique y est l'une des pires de la province, mais le CISSS de Chaudière-Appalaches confirme que la vaccination progresse bien. L'appel au dépistage pour des manifestants au Stade olympique n'aide toutefois pas la région à refaire son image. Le maire de Saint-Georges, Claude Morin, martèle qu'il s'agit d'une minorité et que la majorité de ses citoyens se conforment aux règles.

VACCIN

- La vaccination s'élargira officiellement aux Québécois de 30 ans et plus demain. On vous suggère toutefois de vérifier le site Clicsanté dès cet après-midi puisque les rendez-vous sont souvent disponibles plus tôt que prévu.

- La santé publique du Canada rappelle que la vaccination n'est pas 100% infaillible contre la COVID-19, même après avoir reçu deux doses. Le risque d'être asymptomatique et de transmettre le virus est toutefois plus faible.

Que vous soyez vacciné ou non, vous devez appliquer les conseils de santé publique et les pratiques #MainsMasqueEspace pour #ÉcraserLaCOVID, même si la couverture des #VaccinsCOVID19 s’élargit et nous assure une meilleure protection. #SavoirFaireCOVID :https://t.co/J5eSIiewmg pic.twitter.com/lh4lkF3m47 — Dre Theresa Tam (@ACSP_Canada) May 8, 2021

JUSTICE

- Plus de 16 200 constats d'infraction ont été émis dans la dernière année, au Québec, pour le non-respect des règles sanitaires. Plus du tiers de ces amendes sont contestées et seulement 13% ont été payés, selon le Journal de Montréal. Une experte en droit estime que les tribunaux risquent d'être fort occupés jusqu'à la fin de 2022 par les contestataires. Le montant minimal de la contravention est de 1500$.

- Maxime Bernier continue sa tournée des rassemblements contre les mesures sanitaires. Le chef du Parti populaire du Canada a reçu une contravention de 2800$ lors de l'événement qui se déroulait, hier, à Regina en Saskatchewan. Il avait aussi participé à la manifestation au Stade olympique de Montréal samedi dernier. Une semaine plus tôt, il avait aussi été mis à l'amende lors d'un événement semblable à Peterborough, en Ontario.

Il n’y a absolument aucune bonne raison d’empêcher les gens de se réunir à l’extérieur et d’exprimer leur opinion. Ces amendes sont injustes, injustifiées et inconstitutionnelles! À bas le fascisme sanitaire! pic.twitter.com/7yTvjsKAVE — Maxime Bernier (@MaximeBernier) May 9, 2021

INTERNATIONAL

- L'Inde enregistre plus de 4000 décès et 400 000 nouvelles infections liées à la pandémie. Le pays est le troisième plus endeuillé avec près de 243 000 morts, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.

- Le variant indien de la COVID-19 inquiète grandement l'Organisation mondiale de la santé. Il est plus contagieux et semble résister davantage aux vaccins, ce qui contribue à la flambée de cas en Inde. L'OMS pourrait classer ce variant dans la liste des plus dangereux.

SPORTS

- Le Canadien a échappé une avance de deux buts pour finalement s'incliner 3-2 face aux Maple Leafs de Toronto. Cette défaite fait en sorte que le Tricolore n'a toujours pas confirmé sa place en séries, mais l'équipe détient toujours le 4e rang de la division Nord avec huit points d'avance sur les Sénateurs. À lire sur RDS!

- Connor McDavid a franchi la barre des 100 points, malgré la saison écourtée de la LNH. L'attaquant vedette des Oilers d'Edmonton a réussi l'exploit grâce à une récolte d'un but et trois mentions d'aide face aux Canucks samedi soir. À 24 ans, McDavid devient le neuvième joueur dans l'histoire de la LNH à amasser 100 points en 53 matchs ou moins.