COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce dimanche décembre

- L'éclosion de COVID-19 au CHSLD Saint-Antoine de Québec prend de l'ampleur. Quinze personnes, dont six résidents du même étage, ont reçu un diagnostic positif. Ça ne compromet pas l'opération de vaccination qui doit débuter lundi. Les premières doses seront aussi distribuées au CHSLD Maimonides dans l'Ouest de Montréal.

- Les hommages se multiplient à la suite du décès du « père de l'assurance-maladie », Claude Castonguay, qui a succombé à un cancer à 91 ans. Nommé ministre de la Santé en 1970, par Robert Bourassa, on lui doit la carte d'assurance-maladie ainsi que les régimes de rentes et d'assurance médicament. Le regroupement Médecins québécois pour le régime public souligne que son héritage est particulièrement important en ces temps de pandémie alors que tous les gens malades peuvent se faire soigner gratuitement.

Le Québec perd un de ses plus grands visionnaires. Claude Castonguay laisse derrière lui un héritage immense. Toute sa vie, il aura contribué à renforcer la qualité et l'efficacité de notre système de santé. J’offre toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches.