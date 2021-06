COVID-19 : Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 10 juin

- 87 713 doses de vaccin administrées s'ajoutent, soit 84 936 dans les dernières 24 heures et 2 777 avant le 9 juin, pour un total de 6 385 517 doses administrées au Québec.

- Les régions de Montréal (+52) , de la Montérégie (+32) , de l' Outaouais (+21) et de Chaudière-Appalaches (+19) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 251 patients sont hospitalisés (-6) et 64 personnes sont aux soins intensifs (+4) .

- Le nombre de décès grimpe de 2 , soit 0 dans les dernières 24 heures, 1 avant le 3 juin et 1 à une date inconnue.

SANTÉ

- Les admissions à l'hôpital pour un problème de santé mentale chez les adolescents de 12 à 17 ans ont grimpé de 40% en an au Québec, selon des chiffres obtenus par le Journal de Montréal. Les troubles liés à l'alimentation ont bondi de 122%, principalement chez les jeunes filles. Le sentiment de perte de contrôle provoqué par la pandémie est principalement en cause selon plusieurs pédiatres.

- Il y aura peu de bals de finissants en Outaouais, même si le gouvernement Legault a finalement décidé de les autoriser a compter du 8 juillet. La majorité des écoles de la région s'en tiendront aux festivités déjà prévues pour souligner la fin d'année, principalement en raison du manque de temps pour organiser un bal.

VACCIN

- Le Manitoba a lancé une loterie pour inciter ses citoyens de 12 ans et plus à se faire vacciner. Des sommes d'argent et des bourses d'études totalisant 2 M$ seront remis à ceux qui seront immunisés d'ici le 2 août prochain.

- Les Québécois de 65 ans et plus peuvent dès maintenant devancer leur date de rendez-vous pour obtenir leur 2e dose de vaccin.

Gouvernement du Québec

ÉCONOMIE

- Le Casino de Montréal rouvrira le 30 juin, alors que celui du Casino du Lac-Leamy en Outaouais rouvrira ses portes le 23 juin. Les règles sanitaires seront semblables à celles qui étaient en place l'été dernier, avec des heures d'ouverture réduites et une limite quant au nombre de clients.Il faudra d'ailleurs réserver votre plage horaire. Les bars et les salles de spectacles demeureront fermées jusqu'à nouvel ordre.

- 54% des Québécois visiteront le Québec pendant les vacances, selon un sondage CAA-Québec. 28% se contenteront de rester à la maison alors qu'un maigre 1% songe à se rendre aux États-Unis et espérant la réouverture des frontières. Les vacanciers devraient être plus nombreux en août que pendant les vacances de la construction encore cette année.

Voici les cinq destinations prisées parmi les vacanciers québécois qui prévoient voyager au Québec :



1. Capitale-Nationale (y compris Charlevoix) 23%

2. Saguenay– Lac-Saint-Jean 16%

3. Estrie 15%

4. Laurentides 14%

5. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 14%

INTERNATIONAL

- Plus de 2.2 milliards de vaccins ont été administrés à travers le monde selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- Les États-Unis achèteront 500 millions de doses supplémentaires du vaccin de Pfizer pour les mettre à la disposition des pays à plus faible revenu.