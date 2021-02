COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 11 février

- Les régions de Montréal (+499) , de la Montérégie (+137) , de Laval (+82) et de Lanaudière (+58) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 34 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 8 dans les 24 dernières heures, 16 entre le 3 et le 8 février et 10 avant le 3 février.

SANTÉ

- Le risque de mourir de la COVID-19 est 3.5 fois plus élevé que celui de la grippe selon une étude publiée dans le Journal de l’Association médicale canadienne. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont comparé les cas d'hospitalisations dans 7 hôpitaux de la région de Toronto, entre novembre 2019 et juin 2020. Les résultats de cette étude sont similaires à ceux rapportés aux États-Unis et en France.

- 44 cas potentiels de variants de la COVID-19 sont à l'étude à Montréal qui demeure la région la plus infectée au Québec. Un de ces cas s'est déclaré au Collège Stanislas, où une quarantaine de personnes ont contracté le virus. Le Collège est fermé pour au moins une semaine.

- Plus d'un CHSLD sur 5 visité par la CNESST ne respectait pas les règles sanitaires lors de la première vague de pandémie, rapporte La Presse. Par exemple, des employés travaillaient avec des symptômes de COVID-19 ou ne respectaient pas les règles entre les zones chaudes ou froides.

ÉCONOMIE

- Montréal et Ottawa se seraient entendus sur le financement des coûts de construction de la station du REM à l'aéroport Montréal-Trudeau, selon LaPresse. Ils avanceraient 100 millions de dollars chacun. C'est un changement de cap pour le gouvernement Legault qui refusait d'investir dans le projet. ADM refuse pour l'instant de commenter le dossier compliqué par la baisse de revenus causée par la pandémie.

INTERNATIONAL

- L'Allemagne prolonge ses restrictions jusqu'au 7 mars dans l'espoir d'endiguer l'épidémie de COVID-19. Tous les commerces non essentiels, les restaurants, les musées et les gyms sont fermés. Les salons de coiffure pourront toutefois rouvrir le 1er mars. L'Allemagne enregistre une moyenne de 8000 nouvelles infections par jour.

- Un sondage révèle que 68% des Français sont sceptiques devant la capacité de l'État à vacciner l'ensemble de la population de la France d'ici la fin de l'été.