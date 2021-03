COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 11 mars

- Les régions de Montréal (+368) , de Laval (+90) , de Lanaudière (+71) et de la Montérégie (+69) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- Le nombre de décès grimpe de 10 , soit 1 dans les 24 dernières heures, 5 entre le 3 et le 8 mars et 4 avant le 3 mars.

COMMÉMORATIONS

- Une minute de silence sera observée sur le coup de 13h à la mémoire des 10 500 Québécois(es) morts de la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Des activités de commémoration auront également lieu dans plusieurs villes québécoises et canadiennes. Les premiers ministres François Legault et Justin Trudeau prendront la parole.

- Le variant britannique de la COVID-19 est 64% plus mortel selon une nouvelle étude. Ce variant a notamment été détecté à Montréal et Québec. Dans de telles circonstances, il faudra oublier à nouveau les grands rassemblements extérieurs cet été, prévoit la Direction de la santé publique de Montréal.

VACCIN

- Le Danemark suspend la distribution et l'injection du vaccin d’AstraZeneca jusqu'à nouvel ordre en raison de problèmes de coagulation chez des patients. Cette suspension intervient après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées. Des analyses plus approfondies seront menées pour déterminer si le vaccin est bel et bien en cause.

- Le ministre de la Santé, Christian Dubé dénonce vigoureusement la position de la Conférence des évêques catholiques du Canada sur les vaccins contre la COVID-19. L'Église catholique suggère à ses fidèles d'éviter les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson parce qu'ils seraient fabriqués à partir de cellules souches, provenant de foetus avortés. Johnson & Johnson assure que son vaccin ne contient aucun tissus foetal. Le Canada a réservé 24 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca et 38 millions de doses de celui de Johnson & Johnson.

Je dénonce vigoureusement cette déclaration de la Conférence des évêques catholiques du Canada. J’invite tous les Québécois à se fier à nos experts et à ceux de partout dans le monde : tous les vaccins que nous administrons sont efficaces. https://t.co/vBJp0hwCox — Christian Dubé (@cdube_sante) March 10, 2021

- 7.1% des Québécois ont été vaccinés jusqu'à maintenant. Le Canada se situe derrière le Chili, la Hongrie, l'Espagne et l'Allemagne pour le nombre de doses administrées par population.

INTERNATIONAL

- Les États-Unis demeure le pays le plus affligé de la planète avec 29 millions de personnes infectées et 529 000 patients décédés, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- Le Comité international olympique achètera des vaccins à la Chine pour faciliter l'organisation des Jeux olympiques de Tokyo qui se dérouleront cet été.