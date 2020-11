COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 12 novembre

#COVID19 - Au Québec, la situation est la suivante: 30 533 prélèvements effectués le 10 nov. 28 161 analyses réalisées le 10 nov. 1 892 485 cas négatifs le 11 nov. 119 894 cas confirmés le 11 nov. Pour en savoir plus sur la situation au Québec: https://t.co/fiqW5E4y8R

- Les régions de Montréal (+325) , du Saguenay–Lac-Saint-Jean (+197) , de la Montérégie (+172) et de Lanaudière (+138) enregistrent les plus importantes hausses de cas.

- 42 décès s'ajoutent au bilan dont 9 s ont survenus dans les 24 dernières heures. 27 sont survenus entre le 5 et le 10 novembre, 2 sont survenus avant le 5 novembre et 4 sont survenus à une date inconnue. 6557 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars.

SANTÉ

- Québec confirme qu'il évalue la possibilité de fermer les écoles plus longtemps aux Fêtes, pour réduire la transmission de la COVID-19. Les vacances de Noël pourraient durer un mois, selon François Legault. Le premier ministre s'inquiète de la détérioration de la situation dans les écoles. 1174 classes sont présentement fermées au Québec, dont 324 depuis deux jours.

- Le gouvernement du Québec ne possède aucune donnée sur la ventilation dans les écoles en ce temps de pandémie. Le ministre de la Santé, Christian Dubé a reconnu hier qu'il aurait fallu régler le problème avant la rentrée scolaire. L'achat de purificateurs d'air pourrait contribuer à réduire les risques dans les endroits mal aérés. Un comité d'experts a été mis sur pied pour analyser la situation.

- L'Estrie est officiellement entrée en zone rouge depuis minuit. Ce changement de statut s'accompagne de plusieurs mesures restrictives.

- Pour la première fois depuis le début de la pandémie le Bas-Saint-Laurent est menacé de passer au palier d'alerte maximale. Cette région est nettement plus affectée par la COVID-19 depuis le début de la seconde vague. La direction de la santé publique rapporte 84 cas dans 2 résidences privées pour ainés de Matane, dont 79 uniquement à la résidence des Bâtisseurs. Cette résidence fait d'ailleurs l'objet d'une enquête administrative de la Santé publique.

ÉCONOMIE

- Comme prévu, la pandémie a poussé le Québec dans un déficit historique de 15 milliards cette année. La mise à jour du ministre des Finances, Éric Girard, prévoit des investissements de 1,5 milliard pour relancer l’économie et aider les entreprises et les travailleurs à traverser la crise sanitaire. Le ministre Éric Girard prévoit un retour à l'équilibre budgétaire d'ici 5 ans, tel que prévu par la loi.

- Montréal donne un répit à ses citoyens grâce à un quasi-gel de taxes, même si les finances de la Ville ont été malmenées par la pandémie. La ville-centre a gelé sa portion de la facture, mais les arrondissements ont modifié la leur, ce qui donne une minime hausse de taxes de 0,2 %. Concrètement, le propriétaire d'une résidence montréalaise moyenne, évaluée à près de 535 000 $, verra sa facture grimper de 7 $ l'an prochain. La mairesse Plante a réussi à déposer cet avant-midi un budget équilibré de 6,17 milliards, grâce à l'aide financière de Québec et d’Ottawa. Il comprend une enveloppe de 50 M$ pour aider les commerces. Par ailleurs, le transport en commun sera gratuit pour les enfants 12 ans et moins et réduit de 50% pour les aînés, dès juillet 2021.

JUSTICE

- Patrick Dussault, 41 ans, a comparu au Palais de justice de Saint-Jérôme pour être accusé de menaces de mort à l'endroit des premiers ministres Justin Trudeau et François Legault de même qu'envers le directeur de la Santé publique, Dr Horacio Arruda. Dussault n'a pas enregistré de plaidoyer. Il reviendra devant le tribunal le 12 janvier prochain pour la suite des procédures.

TOURISME

- Il y aura des marchés de Noël au Québec, malgré la pandémie. Le gouvernement Legault a donné le feu vert. Toutefois, il n'y aura pas d'animation pour éviter les attroupements et les dégustations seront interdites. La Ville de Longueuil n'aura le temps de faire les modifications. Son traditionnel marché de Noël se fera en mode virtuel cette année.

INTERNATIONAL

- La COVID-19 a fait plus de 1 285 000 morts et a infecté 52 millions de personnes à travers le monde depuis le début de la pandémie selon le plus récent bilan de l'Université Johns Hopkins.