COVID-19: Tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 13 mai

Dès 8h ce matin, les Montréalais pourront se faire vacciner sans rendez-vous au Palais des congrès de Montréal. De 200 à 300 doses seront disponibles quotidiennement pour les groupes prioritaires pour une durée indéterminée.

- Une éclosion de COVID-19 force la fermeture de l'usine Viandes du Breton de Rivière-du-Loup. Plus de 80 cas sont actifs et plus d'une centaine d'employés sont en isolement selon le Syndicat qui avait réclamé la fermeture de l'établissement lundi. Une première éclosion avait mené à une inspection de la CNESST en février dernier. Viandes du Breton emploi près de 500 travailleurs à son usine du Bas-Saint-Laurent.

- Plus de 1.3 milliard de vaccins ont été administrés à la travers la planète depuis l'arrivée des vaccins anti-COVID-19, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.

- L'Ohio offrira 5M$ en lots parmi les personnes de 18 ans et plus qui accepteront de se faire vacciner contre la COVID-19. Les sommes en jeu seront puisées à même les fonds fédéraux mis en place pour faire face à la pandémie.

I know that some may say, “DeWine, you’re crazy! This million-dollar drawing idea of yours is a waste of money.” But truly, the real waste at this point in the pandemic -- when the vaccine is readily available to anyone who wants it -- is a life lost to COVID-19.