COVID-19 : tout ce qu'il faut savoir ce jeudi 14 octobre

Selon l'INSPQ, en date du 13 octobre, 90 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose et 86,8 % est adéquatement vaccinée (deux doses).

ASSOUPLISSEMENTS SANITAIRES

- Québec s'apprête à annoncer qu'il assouplit les mesures sanitaires dans les bars et restaurants. À compter du 1er novembre, ils pourront notamment fonctionner à pleine capacité.

VACCIN

- Le débat devant la Cour sur la vaccination obligatoire des travailleurs(euses) de la santé est reporté au 27 octobre. Le juge affecté au dossier estime qu'il n'y a pas d'urgence d'agir car la date limite pour se faire vacciner a été reportée au 15 novembre. L'avocate montréalaise Natalia Manole qui conteste le décret gouvernemental affirme avoir reçu le support de plus de 2000 travailleurs(es) du réseau de la santé.

- L'aspirant à la mairie de Montréal, Denis Coderre estime que tous les employés de la Ville de Montréal doivent être vaccinés contre la COVID-19. Il a fait cette déclaration ce matin lors d'une annonce électorale. Le président des Cols bleus de Montréal n'a pas tardé à réagir.

"Nous on va marcher par la santé publique et les tribunaux et non par les décisions d'un élu ou d'un non-élu parce qu'il (Denis Coderre) est en propagande électorale" - Luc Bisson, président des cols bleus de Montréal

SANTÉ

- La COVID-19 est beaucoup plus présente dans nos écoles cette année par rapport à l'an dernier, selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec. La moitié des établissements scolaires ont rapporté au moins un cas depuis la rentrée. On compte présentement plus 230 éclosions actives dans le réseau, soit plus du double de l'an dernier. La transmission se fait beaucoup plus au primaire qu'au secondaire où les adolescents(es) ont accès au vaccin.

JUSTICE

- Le jeune homme de Lévis qui souhaite bloquer des ponts et autoroutes de Montréal et Québec demain (vendredi) a été arrêté par la Sûreté du Québec, vendredi dernier. Mathieu Gagnon, 22 ans a été libéré sous promesse de comparaitre le 11 janvier 2022, rapporte le Journal de Montréal. La page Facebook invitant les Québécois(es) à se mobiliser contre les politiques du gouvernement Legault est toujours active.

INTERNATIONAL

- 239.1 millions de personnes à travers le monde ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins.